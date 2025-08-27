logo
Već sad je jasno ko je najslabiji na Eurobasketu: Litvanija se igrala sa Velikom Britanijom

Već sad je jasno ko je najslabiji na Eurobasketu: Litvanija se igrala sa Velikom Britanijom

Autor Dragan Šutvić

Autor Dragan Šutvić
0

Jonas Valančijunas očekivano dominirao i donio pobjedu Litvaniji na startu Eurobasketa.

Eurobasket Litvanija Velika Britanija 94 70 Izvor: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Lakom pobjedom Litvanije nad Velikom Britanijom zvanično je počeo Eurobasket 2025. Osim početne prednosti za Britance, na terenu je postojao samo jedan tim, tako da ne čudi konačan rezultat: Litvanija - Velika Britanija 94:70.

Iako oslabljena, Litvanija je pokazala da i dalje ima odlične košarkaše koji su izašli na kraj sa Britancima bez mnogo prolivenog znoja. Štaviše, djeluje da su u drugom poluvremenu Britanci i odustali od utakmice u Tampereu, valjda računavši da je bolje da sačuvaju snagu za naredne utakmice.

Najefikasniji igrač u pobedničkom timu bio je Jonas Valančijunas, novi saigrač Nikole Jokića u Denveru, koji je ubacio 18 poena za samo 21 minut na parketu. Takođe, imao je i devet skokova.

Uz njega, istakao se i Tubelis sa 17, a po 12 su dali Normantas i Jokubaitis. Što se tiče Velike Britanije, koja je jedna od najslabijih reprezentacija na turniru, nju je predvodio Akvasi Jeboa sa 17 poena. Samo je još Heson bio dvocifren sa 10.

U narednom kolu Litvanija će igrati protiv Crne Gore, dok će Velika Britanija tražiti šansu protiv domaćina Finske. U Tampereu osim njih igraju još Njemačka i Švedska.

