Već sad je jasno ko je najslabiji na Eurobasketu: Litvanija se igrala sa Velikom Britanijom

Jonas Valančijunas očekivano dominirao i donio pobjedu Litvaniji na startu Eurobasketa.
Lakom pobjedom Litvanije nad Velikom Britanijom zvanično je počeo Eurobasket 2025. Osim početne prednosti za Britance, na terenu je postojao samo jedan tim, tako da ne čudi konačan rezultat: Litvanija - Velika Britanija 94:70.
Iako oslabljena, Litvanija je pokazala da i dalje ima odlične košarkaše koji su izašli na kraj sa Britancima bez mnogo prolivenog znoja. Štaviše, djeluje da su u drugom poluvremenu Britanci i odustali od utakmice u Tampereu, valjda računavši da je bolje da sačuvaju snagu za naredne utakmice.
Najefikasniji igrač u pobedničkom timu bio je Jonas Valančijunas, novi saigrač Nikole Jokića u Denveru, koji je ubacio 18 poena za samo 21 minut na parketu. Takođe, imao je i devet skokova.
Uz njega, istakao se i Tubelis sa 17, a po 12 su dali Normantas i Jokubaitis. Što se tiče Velike Britanije, koja je jedna od najslabijih reprezentacija na turniru, nju je predvodio Akvasi Jeboa sa 17 poena. Samo je još Heson bio dvocifren sa 10.
U narednom kolu Litvanija će igrati protiv Crne Gore, dok će Velika Britanija tražiti šansu protiv domaćina Finske. U Tampereu osim njih igraju još Njemačka i Švedska.
