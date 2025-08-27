logo
Srbija spremna za prvi meč na Eurobasketu: Jokić se sakrio, Gudurić i Dobrić dobili NBA savjete

Srbija spremna za prvi meč na Eurobasketu: Jokić se sakrio, Gudurić i Dobrić dobili NBA savjete

Autor Nemanja Stanojčić
0

Reprezentacija Srbije odradila je posljednji trening pred meč sa Estonijom u Rigi na Eurobasketu 2025. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Eurobasket 2025 trening Srbije prije utakmice sa Estonijom Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija je spremna za početak Eurobasketa. Odradila je poslednji trening pred prvi meč sa Estonijom koji se igra večeras (20.15 po našem, 21.15 po lokalnom vremenu). Novinari su imali pristup posljednjih desetak minuta treninga i ono što smo mogli da primijetimo jeste da nije bilo Nikole Jokića.

Najbolji igrač na svijetu odlučio je da izbjegne pompu, medije i tu vrstu pažnje i otišao je sa treninga prije ulaska novinara. Nije bio jedini, ali je njegov izostanak privukao najveću pažnju, što se i očekivalo. Tu su bili saigrači koji su trenirali i ostali da šutiraju na koš.

Jasno je da je Srbija apsolutni favorit u predstojećem meču, ali će to morati da pokaže na parketu. S obzirom na viđeno na pripremama vidi se da su sve mečeve shvatili maksimalno ozbiljno i da nema mjesta za opuštanje.

Pogledajte

00:25
Trening Srbije pred Estoniju
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Gudurić i Dobrić dobili NBA savete

Pogledajte

00:12
Trening Srbije pred Estoniju
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Bogdan Bogdanović i Vanja Marinković šutirali su na koš, uglavnom šuteve za tri poena. Nikola Jović bio je tu, i on je odradio nekoliko šuteva, a posebne savjete dobijao je tandem - Marko Gudurić/Ognjen Dobrić.

Sa njima je bio Ognjen Stojaković, koji trenira Jokića u Denveru. On je od ove sezone u ulozi asistenta novog šefa struke Dejvida Adelmana i svoje savjete prenosio je njima dvojici. Prošli su nekoliko pozicija na terenu i djeluje da im je Stojaković objašnjavao kako da se oslobode čuvara, što su obojica upijali i slušali.

Pogledajte

00:09
Trening Srbije pred Estoniju
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Tagovi

Eurobasket 2025 Srbija Estonija košarka

