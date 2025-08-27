logo
"Jokić je broj 1, ali turski Jokić je zvijer": Zbog ovoga je Pešić rekao da su "orlovi" u najjačoj grupi

Autor Dragan Šutvić
0

Kristaps Porzingis nahvalio Nikolu Jokića i Alperena Šenguna pred duele na Eurobasketu 2025.

Porzingis hvalio Jokića i Šenguna Izvor: Cem Tekkesinoglu / AFP / Profimedia/SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Najbolji košarkaš Letonije Kristaps Porzingis predvodiće svoju zemlju na Eurobasketu 2025, a već sada zna da će mu Srbija i Turska biti najveći rivali u grupnoj fazi. Takođe, dobro zna da će upravo na njemu biti najveći pritisak, pošto će najveći izazov biti da igra baš protiv Nikole Jokića i Alperena Šenguna za koje ima ogromno poštovanje.

"Vau, Nikola Jokić... Ovaj momak je verovatno broj 1 na svijetu. To je moje mišljenje", rekao je Kristaps Porzingis za "Jurohups" uoči početka turnira na kome očekuje da će mu Srbija zapravo biti najveći protivnik u grupnoj fazi:

"Biće to veoma težak izazov za nas. Prvo imamo Tursku i Estoniju, pa onda Srbiju. Imamo malo vremena. Još se ne fokusiramo na Srbiju, ali nas očekuje ogroman posao".

Takođe, sviđa mu se i "turski Jokić" kako su mediji nazvali Alperena Šenguna kada se pojavio u NBA ligi. Zablistao je posebno prošle sezone u dresu Hjustona i zato se očekuje da bude Atamanova uzdanica.

"Šengun je zver. Sjajan je igrač. Svake godine je sve bolji. Pred nama je veliki izazov. Njegova sposobnost dodavanja, njegov ofanzivni talenat... Čeka nas ogroman posao i biće potrebno da se cijeli tim potrudi", naglasio je najbolji košarkaš Letonije pred turnir.

Kada znamo da su takva tri igrača u grupi u kojoj je Srbija, onda nije bez razloga što je Svetislav Pešić istakao da "orlovi" igraju u najjačoj grupi na prvenstvu.

Kako izgledaju grupe na Eurobasketu 2025?

  • Grupa A (Riga): Srbija, Letonija, Estonija, Turska, Portugal, Češka Republika
  • Grupa B (Tampere): Njemačka, Finska, Velika Britanija, Litvanija, Švedska, Crna Gora
  • Grupa C (Limasol): Španija, Italija, Grčka, Gruzija, Bosna i Hercegovina, Kipar
  • Grupa D (Katovice): Francuska, Slovenija, Belgija, Poljska, Island, Izrael

