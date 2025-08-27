Počinje Eurobasket 2025: Srbija prvi favorit za zlato!

Danas zvanično počinje Eurobasket 2025, a Srbija je s razlogom jedan od favorita. "Orlovi" su došli u Rigu po zlato i ništa manje, iako selektor Svetislav Pešić pokušava da smiri euforiju. Evo i kako izgleda raspored na turniru.
Eurobasket 2025 zvanično počinje danas i ponovo će se igrati u četiri zemlje sve do 14. septembra. Gradovi domaćini su Limasol (Kipar), Tampere (Finska), Katovice (Poljska) i Riga (Letonija) i upravo će se u prestonici baltičke zemlje igrati završnica turnira, kao i samo finale.
Srbija dolazi kao prvi favorit na takmičenje i čitav turnir igraće u Rigi, a odatle ćete svakog dana čitati reportaže novinara MONDA Nemanje Stanojčića.
Kako izgledaju sastavi grupa na Eurobasket 2025?
Kako kaže selektor Srbije Svetislav Pešić, Srbija igra u "najjačoj grupi" i zbog toga upozorava navijače da spuste očekivanja kako ne bismo udarili o patos.
- Grupa A (Riga): Srbija, Letonija, Estonija, Turska, Portugal, Češka Republika
- Grupa B (Tampere): Njemačka, Finska, Velika Britanija, Litvanija, Švedska, Crna Gora
- Grupa C (Limasol): Španija, Italija, Grčka, Gruzija, Bosna i Hercegovina, Kipar
- Grupa D (Katovice): Francuska, Slovenija, Belgija, Poljska, Island, Izrael
Ko igra za Srbiju?
Posljednji "rez" nisu prošli Dejan Davidovac, Balša Koprivica i Nikola Topić, što znači da će Svetislav Pešić računati na sljedeće igrače na Eurobasketu 2025:
- Aleksa Avramović
- Stefan Jović
- Vasilije Micić
- Bogdan Bogdanović
- Marko Gudurić
- Ognjen Dobrić
- Vanja Marinković
- Nikola Jović
- Filip Petrušev
- Nikola Jokić
- Nikola Milutinov
- Tristan Vukčević
Raspored Srbije na Eurobasketu 2025
Sve utakmice biće prenošene na TV Arena Sport i RTS.
- Srbija - Estonija, srijeda 27. avgust, 20:15
- Portugal - Srbija, petak 29. avgust, 20:15
- Letonija - Srbija, subota 30. avgust, 17:00
- Srbija - Češka, ponedjeljak 1. septembar, 20:15
- Turska - Srbija, srijeda 3. septembar, 20:15
- osmina finala - 6. septembar
- četvrtfinale - 9. septembar
- polufinale - 12. septembar
- finale - 14. septembar
