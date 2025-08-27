logo
Počinje Eurobasket 2025: Srbija prvi favorit za zlato! 1

Počinje Eurobasket 2025: Srbija prvi favorit za zlato!

Autor Dragan Šutvić
1

Danas zvanično počinje Eurobasket 2025, a Srbija je s razlogom jedan od favorita. "Orlovi" su došli u Rigu po zlato i ništa manje, iako selektor Svetislav Pešić pokušava da smiri euforiju. Evo i kako izgleda raspored na turniru.

Srbija na Eurobasketu 2025 Izvor: MN PRESS

Eurobasket 2025 zvanično počinje danas i ponovo će se igrati u četiri zemlje sve do 14. septembra. Gradovi domaćini su Limasol (Kipar), Tampere (Finska), Katovice (Poljska) i Riga (Letonija) i upravo će se u prestonici baltičke zemlje igrati završnica turnira, kao i samo finale.

Srbija dolazi kao prvi favorit na takmičenje i čitav turnir igraće u Rigi, a odatle ćete svakog dana čitati reportaže novinara MONDA Nemanje Stanojčića.

Kako izgledaju sastavi grupa na Eurobasket 2025?

Kako kaže selektor Srbije Svetislav Pešić, Srbija igra u "najjačoj grupi" i zbog toga upozorava navijače da spuste očekivanja kako ne bismo udarili o patos.

  • Grupa A (Riga): Srbija, Letonija, Estonija, Turska, Portugal, Češka Republika
  • Grupa B (Tampere): Njemačka, Finska, Velika Britanija, Litvanija, Švedska, Crna Gora
  • Grupa C (Limasol): Španija, Italija, Grčka, Gruzija, Bosna i Hercegovina, Kipar
  • Grupa D (Katovice): Francuska, Slovenija, Belgija, Poljska, Island, Izrael

Ko igra za Srbiju?

Posljednji "rez" nisu prošli Dejan Davidovac, Balša Koprivica i Nikola Topić, što znači da će Svetislav Pešić računati na sljedeće igrače na Eurobasketu 2025:

  • Aleksa Avramović
  • Stefan Jović
  • Vasilije Micić
  • Bogdan Bogdanović
  • Marko Gudurić
  • Ognjen Dobrić
  • Vanja Marinković
  • Nikola Jović
  • Filip Petrušev
  • Nikola Jokić
  • Nikola Milutinov
  • Tristan Vukčević

Raspored Srbije na Eurobasketu 2025

Sve utakmice biće prenošene na TV Arena Sport i RTS.

  • Srbija - Estonija, srijeda 27. avgust, 20:15
  • Portugal - Srbija, petak 29. avgust, 20:15
  • Letonija - Srbija, subota 30. avgust, 17:00
  • Srbija - Češka, ponedjeljak 1. septembar, 20:15
  • Turska - Srbija, srijeda 3. septembar, 20:15
  • osmina finala - 6. septembar
  • četvrtfinale - 9. septembar
  • polufinale - 12. septembar
  • finale - 14. septembar

Možda će vas zanimati

Jeste favorit samo prema našim medijima, a medijima je bitno samo da zarade i da se njihovi naslovi što više čitaju…kada se sagleda sve, nigdje ne možete pročitati i zaključiti da je glavni favorit. Nama je to svima u srcima, ali mediji ovakve naslove pišu samo zbog novca i čitanosti…Lijepo vas je selektor zamolio, “NEMOJTE PALITI NAROD, BUDITE REALNI” i pišite realno.

