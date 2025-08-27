Počinje Eurobasket 2025: Srbija prvi favorit za zlato!

Danas zvanično počinje Eurobasket 2025, a Srbija je s razlogom jedan od favorita. "Orlovi" su došli u Rigu po zlato i ništa manje, iako selektor Svetislav Pešić pokušava da smiri euforiju. Evo i kako izgleda raspored na turniru.

Eurobasket 2025 zvanično počinje danas i ponovo će se igrati u četiri zemlje sve do 14. septembra. Gradovi domaćini su Limasol (Kipar), Tampere (Finska), Katovice (Poljska) i Riga (Letonija) i upravo će se u prestonici baltičke zemlje igrati završnica turnira, kao i samo finale.

Srbija dolazi kao prvi favorit na takmičenje i čitav turnir igraće u Rigi, a odatle ćete svakog dana čitati reportaže novinara MONDA Nemanje Stanojčića.

Kako izgledaju sastavi grupa na Eurobasket 2025?

Kako kaže selektor Srbije Svetislav Pešić, Srbija igra u "najjačoj grupi" i zbog toga upozorava navijače da spuste očekivanja kako ne bismo udarili o patos.

Grupa A (Riga): Srbija, Letonija, Estonija, Turska, Portugal, Češka Republika

Grupa B (Tampere): Njemačka, Finska, Velika Britanija, Litvanija, Švedska, Crna Gora

Grupa C (Limasol): Španija, Italija, Grčka, Gruzija, Bosna i Hercegovina, Kipar

Grupa D (Katovice): Francuska, Slovenija, Belgija, Poljska, Island, Izrael

Ko igra za Srbiju?

Posljednji "rez" nisu prošli Dejan Davidovac, Balša Koprivica i Nikola Topić, što znači da će Svetislav Pešić računati na sljedeće igrače na Eurobasketu 2025:

Aleksa Avramović

Stefan Jović

Vasilije Micić

Bogdan Bogdanović

Marko Gudurić

Ognjen Dobrić

Vanja Marinković

Nikola Jović

Filip Petrušev

Nikola Jokić

Nikola Milutinov

Tristan Vukčević

Raspored Srbije na Eurobasketu 2025

Sve utakmice biće prenošene na TV Arena Sport i RTS.

Srbija - Estonija, srijeda 27. avgust, 20:15

Portugal - Srbija, petak 29. avgust, 20:15

Letonija - Srbija, subota 30. avgust, 17:00

Srbija - Češka, ponedjeljak 1. septembar, 20:15

Turska - Srbija, srijeda 3. septembar, 20:15

osmina finala - 6. septembar

četvrtfinale - 9. septembar

polufinale - 12. septembar

finale - 14. septembar

