"Srbija najveći favorit Eurobasketa, vrhunski na svim pozicijama": Musa ne vidi ko može da parira Orlovima

Povrijeđeni lider reprezentacije Bosne i Hercegovine smatra da je nacionalni tim Srbije glavni favorit za zlato na Eurobasketu 2025.

Evroligaški as Džanan Musa (26), jedan od najboljih košarkaša u Evropi, neće moći zbog zdravstvenih razloga da igra na Eurobasketu, na kojem vidi Srbiju kao glavnog favorita.

"Da budem iskren, (najveći favorit je) Srbija. Ima ekipu koja je stvarno satkana od takvih igrača i tako su dugo zajedno da mislim da je pravi trenutak za njih da napadnu titulu. Imaju Jokića koji je najbolji igrač na svijetu. Igrali smo protiv njih, na svakoj poziciji imaju tri igrača koji su vrhunski, ili evroligaški nivo ili NBA i ne vidim reprezentaciju koja bi mogla da im parira u ovom trenutku", rekao je on u intervjuu za Klix.ba

"Mada, kada uđete u nokaut fazu na Evropskom prvenstvu, tu su navijači, dovoljno je da vama ne uđu dva šuta, da njima uđu dva šuta i to je to. Sve je moguće na Eurobasketu".

"Idemo po istorijski uspjeh, a ja kod kuće"

Bio je upitan i da prognozira šanse Bosne i Hercegovine.

"Protiv svakog imamo šansu i nadam se istorijskom uspjehu. Rekao sam im u svlačionici da mi je najžalije jer sam svaki put ispadao u grupi, a sada kada idemo po istorijski uspjeh moram to gledati iz kuće. Našalili smo se, ali stvarno mislim da možemo da napravimo istorijski uspjeh. Ubijeđen sam da prolazimo grupu, 100 odsto, nemam dilemu".

Reprezentacija BiH igra na Kipru u Grupi C, u kojoj su i Kipar, Italija, Gruzija, Španija, Grčka,

"I sada mi se srce cijepa"

Džanan Musa propustio je Eurobasket zbog operacije trbušnog zida u Minhenu ranije ovog mjeseca.

"Nije lak period za mene, ali šta je - tu je. Stvarno je bilo preteško zato što neću biti sa njima. Kad sam morao to da objavim mislim da mi je jedan od najtežih trenutaka u životu. Tri godine sam se borio za nešto, svi znaju koliko mi je bitna Bosna i Hercegovina i sada kada je došlo vrijeme da se pokupi kajmak desi se nenadano ova situacija. Ovih problema u životu nisam imao. Bio je to rutinski pregled i ispostavilo se da je to obostrana hernija i da sam na veliku žalost morao da ovo propustim, ne možete zamisliti koju. I sad mi se srce cijepa, ali bar sam malo bio uz momke."

Oporavak traje duže nego što je pretpostavljao.

"Nažalost, neću moći da idem na Kipar. Dubai je insistirao da pošto sam povrijeđen saniram do kraja povredu kod njih. Za dva dana putujem za Dubai, biću tamo do početka sezone, koja je duga. Oni žele sve da urade da 30. septembra budem 100 odsto zdrav i da igram evroligašku sezonu".

