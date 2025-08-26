logo
Pešić dijelio lekcije novinarima, nasmijao se kad su spomenuli Đokovića: Poslao mu poruku u ime cijelog tima

Autor Dragan Šutvić
0

Svetislav Pešić dizao je ton pred novinarima na Eurobasketu, ali je o Novaku Đokoviću govorio krajnje prijateljski.

Svetislav Pešić o Novaku Đokoviću Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Svetislav Pešić poslao je poruku Novaku Đokoviću sa Eurobasketa u Rigi.

Dok je selektor držao lekcije novinarima, u jednom momentu su mu prenijeli da je najbolji teniser svih vremena pružio podršku reprezentaciji uoči starta Evropskog prvenstva, Pešić mu je uzvratio lijepe želje.

"Želimo mu sve što želimo i sebi, još više. Da kao i mi, od meča do meča, bude skoncentrisan, da bude zdrav, da ga zdravlje posluži. Kada Novaka zdravlje posluži, onda on dogura daleko. U svoje ime i u ime ekipe želimo mu sve najbolje. Prije svega da ostane zdrav, za ostalo neka se pobrine", poruka je selektora.

Novak Đoković prati reprezentaciju na Eurobasketu i priprema se za svoje mečeve na US Openu. U srijedu će u 2. kolu US Opena igrati prije košarkaša, pa bi u jednom trenutku večeri mogao da isprati prenos utakmice Srbija - Estonija.

Sljedeći protivnik Novaka Đokovića u Njujorku je Amerikanac Zakarija Svajda.

Tagovi

Svetislav Pešić košarka Srbija orlovi Novak Đoković Eurobasket 2025 Tenis US open

