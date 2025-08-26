Pešića pitali ko je najbolji kog je trenirao: 43 godine je u košarci i oko toga nema dilemu

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić je tek pred kraj trenerske karijere, koja traje više od 40 godina, shvatio da sada trenira najboljeg ikada.

Svetislav Pešić je trenerskim poslom počeo da se bavi još 1982. godine u Bosni i od tada je "kroz njegove ruke" prošlo stotine košarkaša. Neki od njih su zaista legende, košarkaške ikone, međutim jedno ime se izdvaja i zato Kari ama nema niti jednu dilemu ko je najveći košarkaš koga je trenirao.

Nedavno je tokom razgovora za "Biznis priče" dobio upravo ovo pitanje iz publike, a prva reakcija - da se neko ne uvredi - bila je očekivana. "Uh, sad si, to ti je dobro pitanje. Teško je", počeo je Pešić i nije mu dugo trebalo da prelomi.

"Jedno vrijeme sam mislio da je najbolji igrač Detlef Šremf, njemački reprezentativac i jedan od prvih koji je otišao u NBA. Pa sam onda mislio da je to Toni Kukoč, jer volim te univerzalne igrače koji mogu puno stvari da urade, prije svega za tim, to su dva igrača koja su mijenjali košarku u tom vremenu... Krešimira Ćosića nisam trenirao, igrao sam protiv njega, on ne dolazi u obzir u ovom pitanju", prisjećao se Pešić.

Nastavio je selektor Srbije da nabraja igrače koji su na njega ostavili utisak, da ih ne zaboravi: "Poslije toga sam mislio da je to Bodiroga, zato što je Dejan i u Barseloni i u reprezentaciji bio sa mnom, poznavao sam kompletnu njegovu karijeru, još od kada je otišao kod Boše Tanjevića. Možda je i jedini koga znam u ovoj košarci da je napravio apsolutno najimpresivniju transformaciju od igrača plejmejkera do najboljeg skorera u Evropi, kako god hoćete. Tada sam pomislio da je to i jeste".

Međutim, ko je zaista najbolji? Svetislav Pešić nema nikakvu dilemu da je to Nikola Jokić košarkaš koji već pet godina dominira svjetskom košarkom: "Ali, sada, kako sam ovih nekoliko godina sa Nikolom Jokićem, stvarno mislim da je on trenutno najbolji", naglasio je Pešić.

Šta povezuje košarkaše koje je Pešić trenirao?

Nema gdje nije radio Svetislav Pešić i sa kakvim je sve imenima sarađivao, a posebno je interesantno čuti iz njegove vizure da uporedi različite generacije igrača.

"Autoritet se gradi znanjem, nema zamjene za znanje. Ako nisi siguran u ono što radiš, nemoj da ulaziš u dvoranu. Tamo te čekaju momci koji od tebe očekuju da znanje koje imaš podijeliš sa njima i da oni budu bolji. Sa znanjem se niko nije rodio, mora mnogo da se uči, da se istražuje, bio sam trener svuda, trenirao sam i niske, visoke i debele i mršave i one iz Holandije, Argentine i Australije i tako dalje. Svi su različiti, ali svi bi željeli da budu bolji. Trenirao sam takođe tri generacije srpskih ili jugoslovenskih igrača, kako god hoćete."

Upravo je to ono što se nije promijenilo do sada. "Od te 1967, 1968. generacije, Divac, Rađa, Kukoč, Koprivica, pa sam onda vodio ljude iz generacije Bodiroge, Stojakovića, Jarić, Drobnjak, da ne zaboravim neke i sada ova treća generacija. Šta se kod tih mladih ljudi nije promijenilo? Svi oni žele nekoga na koga mogu da se oslone da ih vodi. Da bi nekoga vodio, moraš da imaš znanje, da ne govorim o radnoj etici", zaključio je Pešić.

Šta je Jokić pričao o Pešiću?

Znamo da Nikola Jokić rijetko daje intervjue i uopšte govori za medije, tako da su njegove izjave na temu reprezentacije rijetkost. Ipak, znamo da Pešiću ne smeta kada Jokić uzme tablu i na tajm-autu nacrta akciju, kao što je i Somborca posebno obradovala vijest da Srbija ne mijenja selektora poslije Olimpijskih igara.

"Čestitao sam mu. Cijeloj naciji je drago, ne samo igračima. Svi smo uzbuđeni i srećni zbog toga. Legenda košarke, koja pokazuje da napreduje i u tim godinama. Prihvata nove stvari i mi od njega možemo nešto da naučimo", rekao je Jokić.