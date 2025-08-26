Drama dan pred početak Eurobasketa 2025: Selektor jednog od favorita hitno hospitalizovan

Selektor košarkaške reprezentacije Njemačke Aleks Mumbru hitno je hospitalizovan.

Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Dan uoči početka Eurobasket 2025, stižu ružne vijesti. Selektor košarkaške reprezentacije Njemačke Aleks Mumbru primljen je jutros u bolnicu i ljekari su odlučili da ga zadrže.

Za sada nema previše informacija o tome šta se desilo sa Mumbruom, pa se tako samo spominje da je u pitanju infekcija. Ne i kakva. Zbog nje, Mumbru je zadržan u bolnici u Tampereu (Finska), a već sada se zna da neće voditi "pancere" na prvom meču turnira protiv Crne Gore (srijeda, 15.30).

Prema informacijama "Basketnjuza", nije poznato koliko će Mumbru morati da ostane u bolnici, dok se za sada jedino zna da će ga protiv Crne Gore zamijeniti Alan Ibrahimagić, njegov prvi pomoćnik.

Ko je Aleks Mumbru?

Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Aleks Mumbru je nekadašnji španski košarkaš koji je pomalo iznenada sjeo na klupu Njemačke umjesto Gordona Herberta, trenera koji je odveo "pancere" do zlata na prethodnom Mundobasketu. Mumbru ima 46 godina i do sada je vodio još Bilbao i Valensiju, dok je tokom igračkih dana najviše upamćen kao igrač Real Madrida i Huventuda, a potom je u Bilbau proveo devet godina, sve dok nije otišao u penziju 2018.

Kao član reprezentacije Španije osvojio je pet medalja, od čega zlata na EP i SP, kao i srebro na Olimpijskim igrama 2008.

Koga je pozvao za Mundobasket?

Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Njemačka će grupnu fazu igrati u Tampereu (Finska), a prvi rivali su joj Litvanija, Crna Gora, Švedska, Velika Britanija i domaćin Finska, a očekuje se da budu među favoritima za medalje. Ovo su igrači na koje računa Mumbru: