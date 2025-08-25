Dončić bi da "izdajniku" oduzme pasoš, Miško se smije: Upozorio ga da vodi računa šta priča o njegovom igraču

Slovenci ljuti na naturalizovanog Amerikanca Džoša Niba, a njegov agent Miodrag Ražnatović ih upozorava da vode računa šta govore u ovom slučaju.

Izvor: MN PRESS

Uoči početka Eurobasketa u srijedu razvila se javna polemika Slovenca Saše Dončića (51), oca Luke Dončića, i srpskog menadžera Miodraga Ražnatovića (58).

Dončić senior kritikovao je naturalizovanog slovenačkog centra Džoša Niba i slovenačkog krila Vlatka Čančara, košarkaše Armanija zbog nedolaska na Evropsko prvenstvo. On smatra da da bi Nibo trebalo da bude lišen slovenačkog pasoša, a Miodrag Miško Ražnatović smatra da nije u pravu i obrazložio je taj stav.

Kao funkcioner Košarkaškog saveza Slovenije zadužen za naturalizaciju igrača, Saša Dončić je veoma ljut na američkog centra.

"Džoš Nibo mi nikad, u nekoliko razgovora, nije rekao da neće igrati, čak ni poslije svoje najnovije povrede. Poziv je dobio 3. jula, a dvije nedjelje kasnije dobili smo obavještenje da mu se ne preporučuje nastup. Vjerujem treneru (Armanija) Etoreu Mesini, koji kaže da je zdravlje košarkaša najvažnije, ali i mi imamo nalaze i stručnjake i znamo o čemu govorimo", kazao je Dončić za Sport klub.

Izvor: Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Situacija je bila neobična i kako dalje? Fokusirani smo na predstojeće Evropsko prvenstvo, a poslije toga moramo da razgovaramo i sa Vladom Republike Slovenije. Džoš Nibo je dobio državljanstvo zbog igranja košarke, pa zašto bismo nastavili? Ako ne želi ili neće da igra, ne vidim smisao u daljoj saradnji", rekao je Dončić.

Za Vlatka Čančara, doskorašnjeg igrača Denvera, nije predložio tako drastičnu meru. "Vlatku nikada nije bio problem da igra za reprezentaciju, sve do potpisivanja ugovora sa Milanom. Sve je to pomalo nejasno, ali tako je - kako je", dodao je on.

Izvor: MN PRESS

Miško Ražnatović mu odmah uzvratio

Na to je Miodrag Ražnatović replicirao Dončiću.

"Džoš Nibo posjeduje nigerijski pasoš, koji u košarkaškom svijetu ima identičan status slovenačkom. Džoš nije odlučio da igra za slovenački nacionalni tim da bi stekao pogodnosti zbog pasoša, prije svega kada je u pitanju špansko košarkaško tržište, a to je bio slučaj sa svim drugim američkim igračima!

Njegovi razlozi su želja da se takmiči na najvišem nivou reprezentativne košarke i da bi igrao u istom timu kao Luka. Imao je istu želju i za ovo ljeto, ali zbog nezaliječene povrede, dobio je zabranu kluba koji ga je 'potpisao'. Džoš je uznemiren zato što će propustiti Evropsko prvenstvo!

Dakle, zaključak je da potencijalni gubitak pasoša neće imati nikakve posljedice za Niba, ali ovake izjave mogu imati dramatične posljedice za Košarkaški savez Slovenije", napisao je Ražnatović uz emotikon koji se smije (Saši Dončiću).