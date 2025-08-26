Reprezentativci Srbije nisu izašli na teren ovog jutra.
Košarkaška reprezentacija Srbije počinje operaciju Eurobasket 2025 u sredu od 20.15 kada će odmjeriti snage sa selekcijom Estonije. Izabranici Svetislava Pešića su trenirali sinoć u Rigi, ali je donesena odluka da jutarnji trening bude otkazan.
Trening je trebalo da počne od 09.20, plan je bio da traje 60 minuta na pomoćnom terenu koji je u neposrednoj blizini glavne Arene, ali je procijenjeno da je reprezentativcima potreban dodatni odmor, prenosi "Mozzartsport". Srbija nije jedina u ovoj grupi koja je otkazala jutarnji trening, pošto su to uradili svi timovi osim Estonije koja je prvi rival "orlova" na šampionatu.
Svetislav Pešić promijenio plan i otkazao trening: Šta se krije iza ovog poteza?
Srbija će odraditi večernji trening na glavnom parketu koji počinje oko 19 časova, a potom će se javnosti obratiti selektor Pešić i kapiten Bogdan Bogdanović.
Srbija u Rigu stigla u ponedjeljak oko podneva, a prvi trening je imala sinoć oko 21 čas. Svi igrači su na raspolaganju treneru Pešiću, a prema posljednjim informacijama, Vasa Micić izgleda sve bolje.