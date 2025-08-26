logo
Svetislav Pešić promijenio plan i otkazao trening: Šta se krije iza ovog poteza?

Autor Jelena Bijeljić
0

Reprezentativci Srbije nisu izašli na teren ovog jutra.

Svetislav Pešić otkazao trening Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije počinje operaciju Eurobasket 2025 u sredu od 20.15 kada će odmjeriti snage sa selekcijom Estonije. Izabranici Svetislava Pešića su trenirali sinoć u Rigi, ali je donesena odluka da jutarnji trening bude otkazan.

Trening je trebalo da počne od 09.20, plan je bio da traje 60 minuta na pomoćnom terenu koji je u neposrednoj blizini glavne Arene, ali je procijenjeno da je reprezentativcima potreban dodatni odmor, prenosi "Mozzartsport". Srbija nije jedina u ovoj grupi koja je otkazala jutarnji trening, pošto su to uradili svi timovi osim Estonije koja je prvi rival "orlova" na šampionatu.

Srbija će odraditi večernji trening na glavnom parketu koji počinje oko 19 časova, a potom će se javnosti obratiti selektor Pešić i kapiten Bogdan Bogdanović.

Srbija u Rigu stigla u ponedjeljak oko podneva, a prvi trening je imala sinoć oko 21 čas. Svi igrači su na raspolaganju treneru Pešiću, a prema posljednjim informacijama, Vasa Micić izgleda sve bolje.

Tagovi

košarka Eurobasket 2025 orlovi

