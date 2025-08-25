Srbija konačno zna sa kim igra na Eurobasketu: Poznati spiskovi svih reprezentacija!

Reprezentacija Estonije posljednja je predala spisak 12 igrača koji će braniti boje svoje zemlje u Rigi.

"Orlovi" su krenuli na smotru najboljih evropskih ekipa, a dosad nije bilo poznato u kojim sastavima će svi timovi izaći na teren. Čekao se trenutak da Estonija odluči 12 košarkaša koji će braniti boje svoje zemlje i nakon što je ovaj tim donio odluku, Srbija napokon zna sve protivničke igrače.

Srbija će igrati u grupi A gdje će joj rival biti domaćin Letonija, potom Estonija, Turska, Češka, Portugalija. Selektor Estonije Heiko Ranula čekao je posljednji trenutak da odabere 12 najboljih i napokon je to uradio. Ujedno, Estonija je prvi rival Srbije sa kojom će se sastati odmah po otvaranju turnira 27. avgusta od 20.15 sati.

Estonija igra u sastavu:

Henri Drel (Tenerife)

Kregor Hermet (Kalev)

Janari Jesar (Bosna)

Mik Jurkatam (Aveljino)

Artur Konontšuk (Bursa)

Kristijan Kulamae (Lijetkabelis)

Sander Rajeste (Mursija)

Jonas Risma (Palakanestro)

Mart Rozental (Kalev)

Matijas Tas (Legija Varšava)

Kaspar Trejer (Napoli)

Sim-Sander Vene (Šauljaj)

Estonija je imala svega četiri pripremna meča i ostvarila je polovičan učinak, pobijedila je Izrael i Švedsku, ali je bila poražena od Velike Britanije i Litvanije. U odsustvu doskorašnjeg igrača Baskonije Majka Kocera veliki deo očekivanja svaljen je na Matijasa Tasa, ali se dosta očekuje i od Kulamae i Drela, kao igrača od kojih se očekuje poenterski učinak.

Koji su još timovi sa Srbijom u grupi?

Srbija igra u grupi A, a pored Estonije tu će biti i Portugal, Letonija, Češka i Tursa, pa da vidimo i njihove timove.

Spisak igrača Portugala

Diogo Brito (Obradoiro)

Vladislav Voitso (Estela)

Travante Vilijams (Oradea)

Diogo Ventura (Sporting)

Migel Keiroš (Porto)

Digoo Gameiro (Benfika)

Francisko Amarante (Ovijedo)

Nuno Sa (Galomar)

Rafael Lisboa (Ourense)

Kandido Sa (Kaseres)

Daniel Relvao (Benfika)

Selektor Portugala Mario Gomez odabrao je da tim vodi NBA košarkaš Nimijas Keda, trenutno igrač Boston Seltiksa. Ostala imena nisu tako zvučna na našim prostorima. Portugal je ostvario pobjedu nad Islandom i Švedskom, pobijedila je i drugi tim Španije, ali je od prvog tima zabilježila poraz.

Spisak igrača Letonije

Davis Bertans (Dubai)

Dairis Bertans (VEF Riga)

Klavs Čavars (Sabah)

Andrejs Gražulis (Huventud)

Marcis Štajnbergs (Manresa)

Arturs Kuruc (Rio Breogan)

Rihards Lomažs (Bon)

Mareks Mejeris (Kluž)

Kristaps Porzingis (Atlanta)

Rolands Šmits (Efes)

Arturs Žagars (Fenerbahče)

Kristers Zoriks (Portel)

Reprezentacija Letonije tradicionalno je neugodan protivnik, ovog puta ovaj tim imaće u svom sastavu i NBA igrača Kristapsa Porzingisa od kojeg se očekuju najbolje partije u duelima sa Nikolom Jokićem i Nikolom Milutinovim. Takođe, velika pomoć čekaće ih i na bekovskim linijama, a standartno raspucani igrači izvan linije 6,75 biće prijetnja košu Srbije. Tu će prednjačiti Davis Bertans, bivši igrač Partizana.

Spisak igrača Češke

Ričard Balint

Jaromir Bohačik (Nimburg)

Vojčeh Hruban (Nimburg)

Adam Kejval (Brno)

Vit Krejči (Atlanta)

Martin Križ (Nimburg)

Petr Krivanek

Tomaš Kižlink (Janan Lajons)

Martin Peterka (Jalovaspor)

Ondrej Sehnal (Nimburg)

Martin Svoboda (Srnsi)

Jan Židek (Klas San Antonio Ibica)

Reprezentacija Češke znatno je oslabljena, u zimu neće biti Jana Veselog, ali veliki udarac zadala je i činjenica da je i Tomaš Satoranski otkazao učešće. Poslije otkaza velikih imena u timu ostaje jedino Vit Krejči koji će imati zahtevan zadatak pred sobom.

Spisak igrača Turske

Alperen Šengun (Hjuston)

Čedi Osman (Panatinaikos)

Šejn Larkin (Efes)

Sertač Šanli (Fenerbahče)

Omer Jurceven (Panatinaikos)

Kenan Sipahi (Bahčešehir)

Onuralp Bitim (Fenerbahče)

Furkan Korkmaz (Bahčešehir)

Erdžan Osmani (Efes)

Erkan Jilmaz (Efes)

Adem Bona (Filadelfija)

Šehmus Hazer (Efes).

Reprezentacija Turske jedan je od timova koji bi mogli biti ozbiljnija konkurencija Srbiji. Imao je priliku Ergin Atamana da pozove evroligaške zvijezde u ekipu, pa je ti Šej Larkin, ali i Čedi Osman koji je sjajno vodio Panatinaikos ove sezone. Naravno, važan igrač ostaje Alperen Šengun, poznatiji kao "Bejbi Jokić" koji je u ekipi Hjustona pružao sjajne partije.

Raspored Srbije na Eurobasketu

Srbija na Eurobasketu igra u sljedećim terminima: