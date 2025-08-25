Svetislave, ovo ti je za sreću: Srbija odletjela u Rigu, nije moglo da prođe bez starog srpskog običaja

Košarkaši Srbije krenuli su put Rige, a ispraćaj je imao i tradicionalnu notu, pošto je za njima prosuta voda odmah po polasku.
Reprezentacija Srbije krenula je na Eurobasket 2025, srpski tim biće smješten u Rigi gdje je najavljena i eliminaciona faza takmičenja, što će izabranicima Svetislava Pešića pomoći u prilagođavanju. Euforija pred smotru najboljih evropskih timova već je na vrhuncu, te to ne nedostaje, ali jedino pred put u Letoniju falio je tradicionalni ispraćaj, a "orlovi" su i to imali.
Jedan od radnika na aerodromu Nikola Tesla došao je na genijalnu ideju da simbolično prospe vodu za košarkašima. "Orlovi" su krneuli put Rige kako bi na najbolji način predstavili Srbiju, a uz ovaj tradicionalni način ispraćanja poželjeli smo im i da sve teče glatko - baš kao voda.
Ma kraju snimka radnik na aerodromu Nikola Tesla se i prekstio i tako po starom srpskom običaju ispratio "orlove" na put u Rigu.
Evo kako je izgledao ispraćaj Svetislava Pešića i reprezentacije Srbije:
Srpska reprezentacija će na Eurobasketu igrati u grupi A gdje će rivali izabranicima Svetislava Pešića biti Portugal, Estonija, Letonija, Turska i Češka.
- Estonija - Srbija - 27. avgust u 20.15 sati
- Portugal - Srbija - 29. avgust u 20.15 sati
- Letonija - Srbija - 30. avgust u 17 sati
- Srbija - Češka - 1. septembar u 20.15 sati
- Turska - Srbija - 3. septembar u 20.15 sati
