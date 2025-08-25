logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kapiten Bogdan prvi, Jokić odmah za njim: Svi se pitali da li će Vasa na Eurobasket, sad brige više nema

Kapiten Bogdan prvi, Jokić odmah za njim: Svi se pitali da li će Vasa na Eurobasket, sad brige više nema

0

Košarkaška reprezentacija Srbije odletJela je u Rigu i sada čekamo da za njih počne Eurobasketu. Tu su svi, pa i Vasa Micić koji se još uvIJek oporavlja od povrede.

Reprezentacija Srbije otputovala na Eurobasket 2025 Izvor: Instagram/kssrbije/Printscreen

Košarkaši Srbije otputovali su u Rigu na Eurobasket. Košarkaški savez je objavio fotografije našeg tima sa početka puta na kojima smo mogli da vidimo kako "orlovi" dolaze na aerodrom i kreću na Baltik.

Srpski tim će na Eurobasketu igrati u grupi A sa Portugalom, Estonijom, Letonijom, Turskom, Češkom, a prvi meč na programu je 27. avgusta od 20:15 protiv Estonaca. Dva dana prije toga poleteli su košarkaši Srbije. Pogledajte:

Djeluje da jedva čekaju!

Vidjeli smo na slikama nasmijanog kapitena Bogdana Bogdanovića, kao i raspoloženog Nikolu Jokića kako izlaze iz timskog autobusa. Očigledno je atmosfera odlična u našem timu, a među putnicima se našao i Vasilije Micić.

Vidjećemo protiv Estonije za koliko je on spreman, pošto je bio upitan za Eurobasket. Ipak u prva dva meča sa Estonijom i Portugalom, pa i u trećem sa Češkom je Srbija ogroman favorit, pa ostaje da se vidi da li će biti korišten na samom startu turnira.

Stefan Jović je krenuo na svoj "posljednji ples" sa reprezentacijom, a Tristan Vukćević - na prvi. Vidjeli smo slike Filipa Petruševa i Alekse Avramovića kako razgovaraju telefonom pred ukrcavanje. Let je bio zakazan za 9 časova izjutra, što znači da bi po srpskom vremenu Srbija trebalo da stigne na Baltik između 12 i 13 časova.  "Orlovi" su poletjeli, euforija može da počne.

Tagovi

Eurobasket 2025 košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC