Kapiten Bogdan prvi, Jokić odmah za njim: Svi se pitali da li će Vasa na Eurobasket, sad brige više nema

Košarkaška reprezentacija Srbije odletJela je u Rigu i sada čekamo da za njih počne Eurobasketu. Tu su svi, pa i Vasa Micić koji se još uvIJek oporavlja od povrede.

Izvor: Instagram/kssrbije/Printscreen

Košarkaši Srbije otputovali su u Rigu na Eurobasket. Košarkaški savez je objavio fotografije našeg tima sa početka puta na kojima smo mogli da vidimo kako "orlovi" dolaze na aerodrom i kreću na Baltik.

Srpski tim će na Eurobasketu igrati u grupi A sa Portugalom, Estonijom, Letonijom, Turskom, Češkom, a prvi meč na programu je 27. avgusta od 20:15 protiv Estonaca. Dva dana prije toga poleteli su košarkaši Srbije. Pogledajte:

Djeluje da jedva čekaju!

Vidjeli smo na slikama nasmijanog kapitena Bogdana Bogdanovića, kao i raspoloženog Nikolu Jokića kako izlaze iz timskog autobusa. Očigledno je atmosfera odlična u našem timu, a među putnicima se našao i Vasilije Micić.

Vidjećemo protiv Estonije za koliko je on spreman, pošto je bio upitan za Eurobasket. Ipak u prva dva meča sa Estonijom i Portugalom, pa i u trećem sa Češkom je Srbija ogroman favorit, pa ostaje da se vidi da li će biti korišten na samom startu turnira.

Stefan Jović je krenuo na svoj "posljednji ples" sa reprezentacijom, a Tristan Vukćević - na prvi. Vidjeli smo slike Filipa Petruševa i Alekse Avramovića kako razgovaraju telefonom pred ukrcavanje. Let je bio zakazan za 9 časova izjutra, što znači da bi po srpskom vremenu Srbija trebalo da stigne na Baltik između 12 i 13 časova. "Orlovi" su poletjeli, euforija može da počne.