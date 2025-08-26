logo
Evo kada Đoković igra meč 2. kola US Opena!

Autor Dragan Šutvić
Novak Đoković dobio je termin koji kao da su birali njegovi navijači na ovim prostorima.

Kad Novak Đoković igra 2. kolo US Opena Izvor: MPI04 / Capital pictures / Profimedia

Novak Đoković igraće meč 2. kola US opena u srijedu od 17.30 časova po našem vremenu u Srbiji. Organizatori su mu dodijelili jutarnji termin od 11.30 časova po lokalnom vremenu za duel protiv američkog kvalifikanta Zakarija Svajde, što će biti značajna promjena u odnosu na prvo kolo, kada je igrao protiv Lernera Tijena do 22 časa uveče.

Izvor: usopen.org

Ovog puta, Novak će morati da rano ujutru dođe na stadion u Njujorku, da bi se prema svojoj rutini spremio za meč i opravdao ulogu velikog favorita protiv 22-godišnjeg Amerikanca.

Za razliku od Đokovića, navijači na našim prostorima sigurno će biti zadovoljni, jer neće provesti neprospavanu noć zbog njegovog meča u Americi.

Pobjednik meča Đoković - Svajda igraće u 3. kolu US Opena protiv pobjednika meča Kamerun Nori (Velika Britanija) - Fransisko Komesanja (Argentina)

