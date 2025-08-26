Iva Jović upoznala Đokovića, idol joj njegov veliki rival

Perspektivna teniserka Iva Jović otkrila detalje susreta susreta sa Novakom Đokovićem.

Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Mlada američka teniserka srpskog porijekla Iva Jović napravila je senzaciju i plasirala se u drugo kolo US Opena gdje će odmjeriti snage sa sedmom teniserkom svijeta Jasmin Paolini. Sa samo 17 godina je izborila glavni žrijeb i opravdala ulogu uzdanice svjetskog tenisa. Nedavno je dobila dodatni vjetar u leđa od najboljeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića.

Naime, Iva je otkrila da je upoznala Novaka tokom Vimbldona i da je njen trener Keti Rinaldi napravila prvi korak.

"Trenirali smo na zatvorenim terenima Vimbldona i on je jednostavno ušao na teren blizu nas. Njegov sin je igrao, a Keti je rekla: 'Hajde odmah da mu priđemo!' Ja sam rekla: 'Keti!' Samo mi je poželio sreću i rekao mi da nastavim da radim", dodala je.

Đoković je trenirao uz podršku svoje porodice.

"Bilo je to samo malo predstavljanje. Tamo sam upoznala i Jelenu, a i njegov sin je igrao. Bilo je jednostavno tako kul. Nije bilo ništa posebno rečeno, ali samo način na koji priča, ima nešto kod sebe gdje se može videti da je sjajan. Čak ni kada ga ne vidim na teniskom terenu, ima tu prisutnost, što je super kul", rekla je Iva.

Ona je trenutno 73. teniserka svijeta, a kao glavne uzore pored Novaka navodi Belindu Benčić i Igu Švjontek, dok ne krije da je impresionirana rivalstvom Sinera i Alkaraza. Ipak, u ovoj fazi karijere najveća inspiracija joj je upravo prvi teniser svijeta.

"Moram reći da mi je Siner omiljeni. Volim da ga gledam kako igra, tako da pretpostavljam da bi mogao biti moj uzor u ovom trenutku", rekla je mlada teniserka.

Jović ove sezone konstantno bilježi napredak na WTA listi, a uspjela je da stigne i do svoje prve titule u karijeri koju je osvojila na travi. Nažalost njeni roditelji su se preselili u SAD, te će tako Iva nastupati pod tom zastavom, daleko od Srbije.

