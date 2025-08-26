"Tek sad sam shvatio zašto Đoković igra": Vilander ima novu teoriju i misli da cijeli svijet griješi

Mats Vilander iznio je novu teoriju zašto Novak Đoković i dalje igra tenis i smatra da cijeli svijet greši kada kaže da je to zbog rekorda.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković učestvuje ove godine na US Openu, što će mu biti čak 20. put da igra (jednom mu nisu dozvolili da uđe u zemlju), a mnogi se pitaju - otkud mu motivacija? Nole ima 38 godina, osvojio je apsolutno sve u karijeri, većina rekorda je u njegovom vlasništvu, ali i dalje ne odustaje.

Odgovor na ovo pitanje zapravo nikada nismo čuli do kraja. Dok se spekuliše da je zbog toga što želi 25. grend slem čime bi definitivno pretekao i Margaret Kort, Mats Vilander sada ima drugu ideju. Nakon što je na US Openu razgovarao sa Đokovićem i nazvao ga je "najbolji teniser ikada", Vilander je u "Eurosport" studiju istakao da je primijetio da njegova odluka da još igra tenis nema nikakve veze s rekordima, nego što je tenis za njega i dalje posao za koji je motivisan.

"Uživa svaki dan. Pričamo stalno o rekordima jer ih obara, ali nije Novak i dalje zbog toga tu, nego probudi se ujutru i voli svoj posao. Voli da igra pred toliko ljudi. Možemo da učimo od njega. Svaki novi dan je novi početak za njega. To je prihvatio i to je zaista nevjerovatno", naglasio je Vilander.

Šta može Đoković na US Openu?

S obzirom na to da se Vilander sjeća kako je 18-godišnji Đoković debitovao u Njujorku protiv Gaela Monfisa, koji je i dalje na velikoj sceni poput Srbina, pohvalio je nivo fizičke spreme i predanosti: "Nevjerovatno kako brinu o svojim tijelima. Zapanjujuće je kako se i dalje kreću. Ludo je što Novak ima tu glad evo već 20 godina. To je nevjerovatno. Ne mogu da vjerujem da mu je ovo 20. put da igra. I još je prijetnja da osvoji grend slem. Oni su kao dobro vino, sve su bolji s godinama", naglasio je Vilander.

Novak Đoković je istakao da trenutno u tenisu vlada "duopol" Alkaraza i Sinera i da bi volio da se pojavi "neko treći", baš kao što je slučaj bio s njim u eri dominacije Nadala i Federera, ali Vilander ima drugu teoriju. Misli da je Đoković opet taj treći.

"Ne, ne... Novak je opet taj treći. Pobijedio je već Alkaraza na Australijan openu, pa je predao Zverevu, a onda je izgubio od Sinera na Vimbldonu i Rolan Garosu u tijesnim mečevima. Dobro se kreće, igra dobar tenis, ali nije mnogo igrao. Odigrao je dovoljno mečeva u životu i moraš da budeš svjež kada igraš važne poene. Biće zanimljivo vidjeti šta može", naglasio je Vilander.