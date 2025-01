Srpkinja je najveće čudo Australijan opena: Razbija rivalke sa 17 godina, ali ne pod zastavom Srbije

Iva Jović je napravila još jednu senzaciju pošto je prošla prvo kolo Australijan opena.

Srpsko čudo u Melburnu! Mlada Iva Jović koja je tek 6. decembra napunila 17 godina prošla je u drugo kolo seniorskog grend slema! Nakon što je prošle godine na US Openu sa samo 16 godina uspjela da savlada Magdu Linet 6:4, 6:3 i ode u drugo kolo gdje je izgubila, sada je takođe napravila iznenađenje.

Iako tek 191. na VTA listi pregazila je favorizovanu Španjolku Nuriju Parizas Dijaz, 99. na VTA listi. Bilo je 6:2, 6:1 za samo 83 minuta igre, a u drugom kolu će mlada Iva Jović imati skoro nemoguć zadatak. Sastaće se sa Jelenom Ribakinom, nekadapnjom osvajačicom Vimbldona i finalistkinjom Australija opena iz 2023. godine.

Ipak Iva Jović ne igra pod zastavom Srbije nego pod zastavom Amerike. Ona je, nakon naravno Koko Gof, najveća nada američkog tenisa.Ona je rođena u Los Anđelesu, ali su joj roditelji Srbi tako da bi eventualno mogla kao nekada Jelena Dokić da u nekom momentu stane pod našu zastavu.

Sjajna i u dublu, njeno vrijeme dolazi

Iva Jović je prošle godine igrala i u dublu na seniorskom US Openu i sa svojom partnerkom Tajrom Katerinom Grant. Otac Ive Jović zove se Bojan, majka Jelena, a starija sestra Mia takođe igra tenis i to na poznatom koledžui UCLA. Iva je sa pet godina počela da se bavi tenisom i odmah je pokazala jako veliki talenat.

Već je 2021. godine osvojila jedan od najprestižnijih juniorskih turnira na svijetu "Orandž Bol" u konkurenciji do 14 godina. U dublu sa Grantovom je taj turnir u dublu uzimala 2022. i 2023. godine, Već u junu 2022. godine je počela da igra seniorski tenis na lokalnim turnirima oko Los Anđelesa, a na nekim turnirima je i sa 15 godina stizala do finala. U oktobru 2023. je u Redingu čak i osvojila turnir. Prošle godine je uzela juniorski Australijan open i Vimbldon, a na Rolan Garosu je došla do finala.