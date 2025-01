Povreda prošlost - David Vuković se vraća na teren! "Silno sam motivisan da pokažem šta znam!"

Mladi krilni napadač crveno-plavih se oporavio od povrede.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Stručni štab Borca na čelu sa Mladenom Žižovićem moći će da računa na Davida Vukovića.

Krilni napadač crveno-plavih je zbog povrede koljena i operacije propustio najveći dio jesenje polusezone, nastupivši na samo jednoj utakmici u Premijer ligi BiH i pet na evropskoj sceni.

Posljednji put se na terenu našao 2. septembra, u domaćem duelu sa GOŠK-om, ali je povreda sada prošlost i u potpunosti se stavlja na raspolaganje.

"Nije bilo lako, ali sam uspješno prebrodio povredu koja me je zadesila. Morao sam 'pod nož', a nakon toga je uslijedio period rehabilitacije i postepeni povratak u trenažni proces. Zahvalan sam medicinskom timu našeg kluba, ali i čitavoj ekipi, te svim ljudima u klubu koji su mi bili velika podrška. Sada sam spreman za novo dokazivanje i moram reći da mi je fudbal nedostajao. Silno sam motivisan da pokažem sve što znam i da pomognem ekipi na putu ka novim uspjesima", rekao je Vuković na početku razgovora za zvanični sajt kluba.

Pohvalio je Vuković saigrače zbog svega što su uradili tokom prvog dijela sezone.

"Nevjerovatna polusezona je iza naše ekipe i moram da kažem da su mi rezultati koje je ekipa pravila na terenu davali snagu više dok sam bio odustan. Bio je to jedan 'rolerkoster' emocija koji je na kraju doveo do plasmana u nokaut fazu Konferencijske lige. Pokazali smo kvalitet i da možemo da se nosimo sa svima. Ne treba zaboraviti da igramo na svim frontovima i da smo i dalje u igri za sve trofeje. To dovoljno govori o tome koliko je kvalitetan igrački kadar s kojim raspolažemo. Ipak, u fudbalu se ne živi od starih zasluga i svi smo svjesni da je ono najvažnije pred nama. U glavi mi odzvanja poruka naših navijača 'tek smo počeli' i ja vjerujem da je to zaista tako. Čeka nas još puno izazova, ali uvjeren sam da ćemo sve Borčevce, u nastavku sezone, da učinimo ponosnima", nastavlja Vuković.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Crveno-plavi su 10. januara počeli sa pripremama za proljećnu polusezonu, a 23. januara krenuće put Antalije, gdje će odigrati pet kontrolnih utakmica.

"Imamo dovoljno vremena da se pripremimo za sve izazove. U Antaliji ćemo imati najbolje moguće uslove za trening, a kroz utakmice ćemo dodatno uigrati sve linije tima. Najvažnije je da nas zdravlje služi i da na svakom treningu dajemo sve od sebe. Dobro znamo šta su naši ciljevi i želja svih nas je da ih ostvarimo na kraju sezone. Mi vjerujemo u sebe i svoj rad. To je formula uspjeha koja nam je i donijela sve dosadašnje rezultate. Ne obaziremo se na ime protivnika i naše je da u svaku utakmicu uđemo sa ogromnom željom za pobjedom i da se, svi zajedno, borimo za grb koji nosimo na dresu", ističe Vuković, najavivši istorijski evropski meč sa Olimpijom, koji Banjalučane očekuje 13. februara.

"Raduje me interesovanje navijača za predstojeću utakmicu sa Olimpijom koja je u svakom smislu istorijska za naš klub i grad. Pozivam i ovim putem sve naše pristalice da dođu na Gradski stadion i da na nam daju podršku, a mi ćemo im se odužiti na terenu. Želim da im poručim da je njihova podrška od nemjerljivog značaja i da nam uvijek daje dodatnu snagu. Neka dođu na Olimpiju, ali neka budu uz nas do kraja sezone i da se onda svi radujemo novim uspjesima našeg Borca", zaključio je Vuković.

