Žižović na startu priprema: "Ne želimo da stanemo, želimo i dalje da se dokazujemo"

Banjalučani su danas započeli pripreme, a trener Mladen Žižović i kapiten Srđan Grahovac iznijeli su svoja očekivanja od narednog perioda. Jedno je jasno - Borac nema plan da stane.

Pauza je gotova, fudbaleri Borca ponovu su na terenu! Danas će prvotimci banjačučkog kluba od 13 časova obaviti prvi trening.

Nakon uvodnih riječi sportskog direktora Olivera Jandrića o planu priprema te odlascima i potencijalni pojačanjima, medijima se obratio i šef stručnog štaba Mladen Žižović.

Trener Borca u dobrom je raspoloženju dočekao početak priprema, a kako i ne bi s obzirom na rezultate u prethodnom periodu. Ipak, to nije razlog za opuštanje, a Žižović se nada još boljim rezultatima.

„Krećemo danas, vrijeme nam evo ne ide na ruku, ali generalno svi smo nasmijani s razlogom. Iza nas je fantastična sezona, možda jedna od najboljih u istoriji kluba. Ne želimo da stanemo na tome, želimo i dalje da se dokazujemo i potvrđujemo svoj kvalitet jer u fudbalu se od prošlosti ne živi. Samo konstanta i kvalitet koji traje duže donosi rezultate. Ne želimo da budemo prolazna kategorija u svemu ovome“, započeo je Žižović.

Manje od mjesec dana je ostalo do prve zvanične utakmice Borca u drugom dijelu sezone, a Žižović poručuje da neće gubiti vrijeme na pripremama te da će naredni period pokušati iskoristiti maksminalno. Sve kako bi se u maju ponovo slavilo u Banjaluci.

„Očekuje nas vrlo brzo utakmica u Kupu BiH. Ne smijemo imati praznog hoda u smislu da trenige koji će biti pred nama, odrađujemo maksimalno fokusirano kako bi rezultati koji su iza nas dobili još više na važnosti. Imamo maksimalne ambicije kako u Kupu tako i u prvenstvu“, rekao je Žižović koji je zatim govorio i o evropskom meču.

„Slijedi nam i utakmica sa Olimpijom, protivnikom koji je u blagoj prednost ispred nas. To moramo jasno reći da ne bude neke zabune da smo mi priželjkivali protivnika kao što je Olimpija. U nekoj analizi koju smo gledali, jasno je da se radi o kvalitetnom protivniku, ali igrali smo i protiv kvalitetnijih tako da ukoliko se dobro spremimo imaćemo svoju šansu da prođemo u narednu rundu. To je želja naravno svih nas kao i svi ispunjavanje ciljeva koji su pred nama, želimo da se svi radujemo na kraju u maju, jer se tada svode računi u prvenstu i Kupu.“

Na prozivci su se pojavili: Srđan Grahovac, Sebastijan Erera, Aleksandar Subić, Zoran Kvržić, David Čavić, Enver Kulašin, Savo Šušić, Damir Hrelja, Stojan Vranješ, Đorđe Despotović, Jurih Karolina, Bart Majers, Damjan Šiškovski, Boban Nikolov, Pavle Đajić, Nikola Miličević, Stefan Savić, Gregor Bajde, Nikola Pejović, Filip Manojlović, Dino Skorup, Stefan Marčetić, Marko Vukčević, David Vuković, Niko Datković, Sandi Ogrinec, Nedim Keranović, Luka Misimović, Siniša Ristić, Filip Račić, Mladen Jurkas.

O prelaznom roku i transferima je poručio:

„Naravno da je želja trenera da ima što više kvalitetnih igrača i svaki takav je došao. Što se tiče nas nekada je to realno nekad nije, ali je mnogo lakše nego ljetos što se tiče dovođenja igrača. Sada smo postali meta agenata i igrača. Zimski je rok, teško je naći kvalitetne igrače, ali nećemo puno rotirati i mijenjati. Po dva-tri odlaska i dolaska. Očekujem da budemo kvalitetniji u nekim segmentima, jer imamo prostora za to. Dosta igrača u ljetnom prelaznom roku nije prošlo pripreme. Sad već poznajemo mentalitet svlačionice i stručnog štaba, tako da nam to može biti dovoljan kvalitet. Pokušaćemo da razvijemo što više mladih igrača i oni će sigurno dobiti priliku, ali vidjećemo koliko će oni to iskoristiti. Ja se nada da hoće, mi ćemo biti za njih podrška, imaće dovoljno prostora da se 'razmašu' pogotovo u ovom pripremnom periodu“, Žižović.

Nakon Žižovića prisutnim medijima se obratio i kapiten Borca Srđan Grahovac koji je poručio da u ekipi nema komfora.

„Gotova je ova pauza koja nije dugo trajala, iskoristili smo je da se odmorimo poslije ovog teškog i intenzivnog perioda iza nas. Kao što je šef rekao, iza nas je istorijska polusezona, međutim ja mogu reći u ime ekipe da nema zone komfora. Spremni smo za nove utakmice i da dižemo ljestvicu gore tako da idemo odraditi kvalitetne pripreme i da se u maju ako Bog da svi zajedno radujemo novim uspjesima našeg kluba“, zaključio je Grahovac.