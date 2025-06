Senzacija Al-Hilala protiv Real Madrida na SP: Sergej bez Mitrovića vodio tim do velikog boda u grupi

Real Madrid i Al-Hilal odigrali su neriješeno u prvom meču grupne gaze FIFA Svjetskog prvenstva za klubove.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U prvom meču grupe H FIFA Svjetskog prvenstva za klubove Real Madrid i Al-Hilal su odigrali neriješeno (1:1). Meč koji je odigran u Majamiju na "Hard Rock" stadionu nije pružio baš očekivani spektakl sve do 90. minuta kad je Real bio na korak do pobjede, uglavnom se vodila ujednačena borba, a meč je tako izvršen - bez pobjednika.

Nisu se timovi pretjerano istakli, možda bi sve izgledalo drugačije da je Aleksandar Mitrović bio na terenu, ali srpski golgeter je propustio susret zbog povrede. Ipak, tu je bio Sergej Milinković-Savić, možda momak rođen u Španiji nije uspio da zatrese mrežu rivala, ali je bio veoma važan stub u svom timu.

Najprije je Gonzalo Garsija zatresao mrežu Al-Hilala u 34. minutu na asistenciju Rodriga, na opšte oduševljenje navijača pošto je gotovo 90 posto tribina bilo u bijeloj boji, kao znak podrške klubu iz Madrida. Međutim, do kraja prvog poluvremena Al-Hilal je imao šansu da smanji razliku i uspio je da je iskoristi Ruben Neveš je šutnuo penal i pogodio za 1:1.

U drugom poluvremenu uslijedile su brojne izmene, dobio je priliku i Luka Modrić koji je u 84. minutu zamijenio Belingema, ali i to nije moglo da pomogne Realu da dođe do pobjede. Na kraju, tim iz Madrida imao je dodeljen penal koji nije uspio da iskoristi Federiko Valverde i to u 90. minutu i tako stavi tačku na meč, već je rezultat ostao nepromijenjen. Igralo se još devet minuta nadokande, ali nijedna od ekipa nije uspjela da izgradi šansu za eventualnu pobjedu.