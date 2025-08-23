logo
Pešić saopštio konačan spisak Srbije za Eurobasket 2025!

Autor Dragan Šutvić
0

Na prvenstvo Evrope ide i Vasilije Micić.

Spisak Srbije za Eurobasket 2025 Izvor: MN PRESS

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić saopštio je danas konačan spisak za Eurobasket 2025. Iznenadio je time kompletnu javnost pošto je spisak najavio za nedjelju, ali je odluka već bila donesena tako da nije bilo razloga da čeka polazak za Rigu.

Srbiju će predstavljati sljedeći igrači: Aleksa Avramović, Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Vanja Marinković, Nikola Jović, Filip Petrušev, Nikola Jokić, Nikola Milutinov i Tristan Vukčević.

To ujedno znači da su sa konačnog spiska "otpali" Nikola Topić, Dejan Davidovac i Balša Koprivica, dok je nešto ranije već bilo jasno da su prekobrojni Uroš Trifunović i Alen Smailagić. Na taj način riješena je i najveća dilema oko Vasilija Micića koji je vukao povredu čitave pripreme, da bi se vratio u posljednjoj provjeri protiv Slovenije.

Šta je rekao Pešić o spisku Srbije?

"Uvijek na kraju pripremnog perioda dolazi ono što za trenera nije lako. Trener je tu da donosi odluke i preuzme odgovornost za ekipu. Ovoga puta je stvarno bilo teško donijeti odluku kojih 12 putuje na Evropsko prvenstvo. Oni koji ne idu, a željeli su da idu, oni su prihvatili da je tim iznad svih nas tako da sam zbog toga, prije svega, ponosan na njih, na trojicu koja ne idu, a to su Topić, Koprivica i Davidovac.Uvijek kažem, trening je važan jer da nije, ne bismo toliko trenirali, ali je još važnije trenirati međuljudske odnose i mi to radimo svakodnevno. To je kvalitet koji nam uvijek može pomoći i ovoga puta i na Evropskom prvenstvu", rekao je selektor Pešić.

S kim Srbija igra na Eurobasketu 2025?

Eurobasket 2025 igra se od 27. avgusta do 14. septembra u četiri zemlje, s tim da se završnica igra samo u Letoniji.

- Grupa A (Riga): Letonija, Estonija, Portugal, Srbija, Češka, Turska;

- Grupa B (Tampere): Finska, Njemačka, Litvanija, Crna Gora, Švedska, Velika Britanija;

- Grupa C (Limasol): Kipar, Španija, Grčka, Italija, BiH, Gruzija;

- Grupa D (Katovice): Poljska, Francuska, Slovenija, Izrael, Belgija, Island.

Raspored grupne faze izgleda ovako:

Estonija - Srbija, 27. avgust u 20.15 sati

Portugalija - Srbija, 29. avgust u 20.15 sati

Letonija - Srbija, 30. avgust u 17 sati

Srbija - Češka, 1. septembar u 20.15 sati

Turska - Srbija, 3. septembar u 20.15 sati

