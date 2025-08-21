"To je mašina koja mora da radi": Vasa Micić o svojoj povredi pred Eurobasket

Plejmejker Srbije Vasilije Micić poslije pobjede protiv Slovenije govorio o svojoj povredi uoči početka Evropskog prvenstva 27. avgusta

Najbolji srpski plejmejker Vasilije Micić nastupio je protiv Slovenije u "generalnoj probi" Srbije za Eurobasket i nagovijestio da će biti spreman za turnir koji počinje 27. avgusta.

Bio je to njegov prvi pripremni meč ovog ljeta, zbog oporavka od povrede zgloba.

"Nisam igrao uopšte, ali eto... I jedan minut znači. Generalno sam srećan da sam uopšte dio tima. Da ne zvuči pretenciozno, ali čast je igrao sa ovakvom ekipom i nadam se da smo godinu dana zreliji i bolji od prošle godine i da ćemo biti takvi i na turniru", kazao je on novinarima poslije utakmice.

U kakvom je stanju poslije povrede?

"Nemam pojma, proći će sve to. To je mašina koja mora da radi", nasmijao se Vasa.

Koliko mu nedostaje da bude na 100 odsto?

"99... Šalim se, vidjećemo, trening i to je to, od treninga sve dolazi."

"Ova godina mi posebno znači"

Bio je upitan i za nastup u krcatoj Beogradskoj areni.

"Atmosfera je bila prelijepa, žao mi je što ne igramo više utakmica ovdje i što ne igramo sve utakmice ovdje, ali to su vjerovatno protokoli svih saveza. Nadam se da smo ispunili očekivanja publike", kazao je Micić.

Njegova poruka za navijače pred Eurobasket je kratka: "Samo da smo ujedinjeni i to je to."

Da li postoji trema u ekipi pred Evropsko prvenstvo? Vasa Micić je debitovao na kontinentalnom turniru još prije 12 godina, pod vođstvom Dušana Ivkovića u Sloveniji 2013.

"Uvijek se osjećam godinu dana stariji i godinu dana uzbuđeniji zbog učešća u reprezentaciji. Svaka godina je jedna manje a ova mi posebno znači jer nisam mnogo igrao, ali opet, to je sve na treneru i na stručnom štabu", kazao je on.

Da li ima euforije?

"Mi smo generalno dosta zrela ekipa, imamo podmladak, ali nosioci igre su zreliji i stariji i mislim da dobro to hendlujemo do sada."

