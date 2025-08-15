Šta ako Vasa Micić otpadne sa spiska? Pešić ima više opcija, ali i "kartu" na koju može da igra

Srbija bi na Eurobasket mogla bez prvog plejmejkera Vasilija Micića, ali Svetislav Pešić ima druge adute. Ko bi mogao da ga zamijeni ako ne bude mogao da igra?

Izvor: MN PRESS

Plejmejker košarkaške reprezentacije Srbije Vasilije Micić neizvjestan je za predstojeći Eurobasket. Novog člana Hapoela iz Tel Aviva još uvijek nismo vidjeli na djelu u nacionalnom dresu ovog ljeta, a riječi selektora Svetislava Pešića su i te kako zabrinule srpsku košarkašku javnost. I dalje nije spreman da igra, a do Eurobasketa ima još 10 dana.

Nije poznato sa kojim problemom se Micić suočava, pošto je finiš sezone proveo uglavnom na klupi. A na turnir u Minhenu nisu krenuli ni Uroš Trifunović ni Alen Smailagić, koji su trenutno među najizglednijim da budu višak na spisku.

Vasilije Micić

Izvor: Damien MEYER / AFP / Profimedia

"Nismo baš sjajni. Smailagić i Trifunović još nisu spremni da treniraju. Pokušavamo sa Vasom da ga vratimo, ali to ne ide prema planu, kako smo mi predvidjeli. Vasa pokušava, nešto se trudi, ali i dalje ima bolove. Vidjećemo, u sljedećih nekoliko dana ćemo morati polako da donesemo odluke, ali uglavnom ostali igrači su dobro. Ovo je vrijeme kada se trenira, počinju utakmice. Igrali smo turnir na Kipru i dvije prijateljske utakmice bez publike i sada nam svaka utakmica baš puno znači. Trenirali smo dovoljno za ovaj period priprema za Evropsko prvenstvo", rekao je Pešić.

Iz ovih riječi očigledno je da situacija nije nimalo povoljna i da postoji šansa da na Eurobasket "orlovi" odu bez prvog plejmejkera

Ko, ako ne Micić?

Srbija na poziciji plejmejkera ima još iskusnog Stefana Jovića koji je najavio da će Evropsko prvenstvo biti njegov posljednji nastup u reprezentaciji. Bio je jedan od ključnih igrača na putu ka srebrnoj medalji na Svjetskom prvenstvu Manili kada Vasa Micić takođe nije bio u sastavu. Preskočio je Olimpijske igre iz privatnih razloga, ali se vratio za kvalifikacije gdje je pokazao šta znači lider na terenu i time izborio novu pozivnicu Svetislava Pešića. Jović je ovog ljeta raskinuo saradnju sa Valensijom, trenutno je bez kluba, ali niko ne sumnja u ono što on može da pruži u nacionalnom dresu.

Pešić je ovog ljeta pozvao i mladog Nikolu Topića koji se uigravao na pripremnim utakmicama na Kipru. Odmah je bilo jasno da postoji šansa da on bude među 12 putnika u Rigu i ukoliko se to dogodi, biće to njegovo prvo veliko takmičenje sa seniorskim timom. Što se tiče sezone za nama, Topić je doživio veliki peh čim je stigao u NBA ligu, te nije stigao ni da debituje za Oklahomu. Ipak, u Ljetnoj ligi je bilježio sjajne rezultate i najavio da će na njega i te kako moći da računaju naredne sezone. Poslije saradnje sa Milošem Teodosićem, mogao bi mnogo toga da nauči od reprezentativnih saigrača.

Jović i Milutinov na meču protiv Grčke

Izvor: MN PRESS

Tu je i uvijek pouzdani Aleksa Avramović koji je neumoran na obje strane terena. Bilo da igra na poziciji jedan ili dva, on uvijek bira Srbiju i Srbija bira njega. Ovog ljeta vratio se u evropsku košarku i igraće za Dubai, dok je prošlu sezonu proveo u moskovskom CSKA gdje je bilježio briljantne partije.

Dobra vijest je da na mjestu plejmejkera povremeno mogu da pomognu i Bogdan Bogdanović i Marko Gudurić, što dovodi do "pretumbavanja" u timu, ali daje širinu selektoru Pešiću ukoliko bude morao da donese najtežu odluku oko Micića.

Takođe, zbog nešto "lakše" grupne faze u Rigi ostavlja i dilemu da li igrati na drugu kartu - voditi ga povrijeđenog i čekati za nokaut fazu?

Sve u svemu kreativaca među "orlovima" ne manjka, a ako na to dodamo da će na terenu dominirati Nikola Jokić koji je "plejmejker u tijelu centra", ne bi trebalo da Srbija ima bilo kakvih problema u organizaciji napada, ali znamo i koliko je važna dugačka klupa na turnirskim takmičenjima.