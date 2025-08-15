logo
Šta za Aleksu Avramovića znači igranje za Srbiju? Reakcija govori više od 1000 riječi, zato ga svi obožavaju

Šta za Aleksu Avramovića znači igranje za Srbiju? Reakcija govori više od 1000 riječi, zato ga svi obožavaju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Aleksa Avramović dobio je pitanje o tome koliko mu znači što može da igra za reprezentaciju Srbije i njegova reakcija je rekla sve. Zato je jedan od najomiljenijih ljudi u nacionalnom timu.

Aleksa Avramović obožava da igra za Srbiju Izvor: Printscreen/Instagram/KSS

Aleksa Avramović jedan je od najomiljenijih košarkaša u reprezentaciji Srbije. Saigrači ga obožavaju, navijači takođe. Način na koji igra u dresu sa nacionalnim grbom, kako se bori, koliko se trudi. Sve to se lako primijeti, a koliko on voli da igra za Srbiju pokazalo se i po njegovoj reakciji.

Pred početak Eurobasketa (od 27. avgusta do 14. septembra) igrači imaju i medijske obaveze, pa je tako Aleksa dao i jedan intervju koji još nije objavljen. Doduše, objavljen je jedan kratak klip na kom je Aleksa upitan koliko mu znači to što igra za Srbiju. Njegov osmijeh i reakcija su rekli više od samih riječi.

"To je, najveći ponos koji može da se desi jednom igraču. Najveće dostignuće za jednog igrača, da u toku karijere predstavlja svoju zemlju", rekao je Avramović koji se vratio u Evroligu i od naredne sezone igraće u Dubaiju koji će se takmičiti i u ABA ligi.

Šta čeka sada Srbiju?

Srbija je otputovala na turnir u Minhenu i biće to posljednje takmičenje na kom će igrati pred Evropsko prvenstvo. Generalna proba biće protiv Slovenije u Areni (21. avgusta). U Njemačkoj će igrati protiv reprezentacije Češke (večeras, 15. avgusta od 20.45). U zavisnosti od ishoda tog meča i ishoda meča Njemačke i Turske biće poznato ko će igrati sa kim u subotu. Dakle, pobjednik sa pobjednikom, poraženi sa poraženim timom.

Selektor Svetislav Pešić poveo je u Njemačku 15 igrača, a na spisku nema Alena Smailagića i Uroša Trifunovića koji su ostali u Beogradu zbog povreda.

  • Aleksa Avramović
  • Stefan Jović
  • Vasilije Micić
  • Nikola Topić
  • Bogdan Bogdanović
  • Marko Gudurić
  • Vanja Marinković
  • Ognjen Dobrić
  • Dejan Davidovac
  • Nikola Jović
  • Filip Petrušev
  • Nikola Jokić
  • Nikola Milutinov
  • Tristan Vukčević
  • Balša Koprivica

