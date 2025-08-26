"Naučio sam šta je najvažnije": Važna poruka kapitena Bogdanovića pred početak Eurobasketa

Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović nije htio da se razmeće velikim riječima pred početak Evropskog prvenstva.

Izvor: Youtube/FIBA Media

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović (33) oglasio se veče pred početak Eurobasketa i utakmice protiv Estonije u Rigi (srijeda, 20.15 časova) u Rigi.

"Jedva čekam i uzbuđeni smo jer počinje", rekao je Bogdan Bogdanović na konferenciji za novinare kraj selektora Svetislava Pešića.

Bogdanović je duže od decenije učesnik Eurobasketa, na kojima je debitovao još 2013. pod vođstvom Dušana Dude Ivkovića u Sloveniji. Sa tolikim iskustvom zna šta je najvažnije u pristupu takvom turniru.

"U ovom trenutku smo fokusirani na prvu sljedeću utakmicu, to je ono što sam naučio, da je najvažnije usredsrediti se na sledeću utakmicu, a rezultat će govoriti posle turnira", kazao je iskusni bek.

Da li postoje određeni estonski igrači na koje je stavljen akcenat pred meč?

"Na Eurobasketu se pripremate za timsku košarku, tako mi igramo, uvijek se fokusiraš na sebe".

Da li je Turska najveća prijetnja?

"Da, jedna od najvećih. Košarka je to, svako može da pobijedi i da ima dobar dan. Fokusiramo se na Estoniju, ali svaki meč ima veliki značaj. U ovom trenutku nam je najvažnija utakmica ona koja dolazi. O Turskoj ćemo kada budemo igrali protiv njih".

Bio je upitan kapiten i da pošalje poruku navijačima.

"Ne bih ništa dodao poruci selektora Pešića, sem da ćemo dati i na ovom prvenstvu dati 100 odsto i više. Znači nam njihova podrška. Nadam se da ćemo uspjeti da ostvarimo najbolji mogući rezultat."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!