Čitaoci reporteri

Šok u grupi Srbije: Portugal na pogon Kete srušio nemoćne Čehe

Eurobasket samo što je počeo, a već imamo prvo iznenađenje na turniru.

Portugal savladao Češku na Eurobasketu 2025 Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Odigran je prvi meč u Grupi A Evropskog prvenstva u košarci u kojoj se nalazi i reprezentacija Srbije. Košarkaška reprezentacija Portugala je savladala selekciju Češke rezultatom 62:50.

Gledali smo zanimljiv, napet, ali ne pretjerano efikasan meč. Portugalci su bili raspoloženi na startu, služio ih je šut, a Česima je trebalo malo vremena da se konsolidiju poslije početnog šoka. Viđen je mali broj poena u prvoj četvrtini koja je pripala Portugalcima sa 13:10. Uslijedilo je buđenje i preokret Čeha, ali nisu posustajali izabranici Marija Gomeša koji su uspjeli da odu na poluvrijeme u plusu 29:32. Poslije 20 minuta košarke Keita je već sakupio 15 poena i šest skokova, dok  mu je sa druge strane parirao Krejči sa 10.

Poslije samo tri minuta igre u drugom poluvremenu, Portugal je imao dvocifrenu prednost 40:30. Uslijedio je nalet Čeha, ali on je uspješno odbijen kada se Keti pridružio Lisboa, dok Česi u tim momentima nisu imali lidera koji će povući tim ka potencijalnom preokretu.

Držali su se Česi koliko toliko do sredine posljednjeg kvartala kada je Keta ubacio u petu brzinu i poveo jednog od autsajdera u Grupi A ka pobjedi.

Pomenuti Keta je postigao monstruozan dabl-dabl od 23 poen i 18 skova, ispratio ga je Lisboa sa 15 poena i po dvije asistencije i skoka. Dvocifren je bio i Vilijams sa 10 poena. S druge strane poražavajuća statistika, Krejči je bio najefikasniji sa 10.

Tagovi

košarka Eurobasket 2025 Portugal Češka

