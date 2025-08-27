logo
Njemačka bolja od Crne Gore: Povrijedio se Isak Bonga

0

Igrač Partizana Isak Bonga doživio je povredu u meču svoje reprezentacije na Eurobasketu.

Njemačka savladala Crnu Goru povrijedio se Bonga Izvor: RTS/Screenshot

Njemačka je ubjedljivo pobijedila Crnu Goru na startu Evropskog prvenstva (106:76), ali to nije ono što je obilježilo ovaj meč. Sjenku na trijumf svjetskog šampiona obilježila je povreda igrača Partizana - Isak Bonga je morao da napusti teren, a onda se uputio i u svlačionicu.

Na nešto više od pet minuta pre kraja susreta, Bonga je morao da napusti teren zbog povrede. Jedina slika koja je ulila nadu je činjenica da je sam izašao sa terena i uputio se ka svlačionici, ali je primjećeno da pulen Partizana teško hoda.

Imao je Bonga problem da se osloni na nogu i zbog toga je morao da napusti teren, ali još nije jasno o kakvoj povredi je reč i da li bi ona trebalo da izaziva veću zabrinutost.

Kad je u pitanju meč Njemačka je ubjedljivo slavila u ovom susretu, mada je Crna Gora održava rezultatsku neizvjesnost sve do poluvremena (46:43). Ipak, period koji je presudio susret bila je treća četvrtina i maestralna igra svjetskog šampiona koji je za ovih 10 minuta ubacio 33 poena, dok je rivalu dozvolio svega 12. Postigla je Njemačka čak pet trojki u ovoj dionici i kroz mini serije, koje je tek povremeno prekidala Crna Gora, došla do ogromne razlike (79:55).

Najefikasniji u timu Nemačke bio je Franc Vagner koji je za 23 minuta postigao 22 poena i osam skokova, dok je Denis Šreder ubacio 21 poena, a Anders Obst 18. Na drugoj strani tempo je diktirao sjajni Nikola Vučević koji je zabilježio dabl-dablučinak sa 23 poena i 10 skokova.

Tagovi

košarka Eurobasket 2025 Njemačka Crna Gora

