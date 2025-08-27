logo
UŽIVO SRBIJA - ESTONIJA: "Orlovi" startuju na Eurobasketu 0

Reprezentacija Srbije započinje takmičenje na Eurobasketu, a prvi rival biće joj nacionalni tim Estonije.

Srbija Estonija prenos uživo livestream Eurobasket

Reprezentacija Srbije će protiv ekipe Estonije započeti takmičenje na Evropskom prvenstvu! Susret je najavljen za 20.15 sati.

Dešavanja sa meča pratite iz minuta u minut...

Autor Haris Krhalić
20:10

Srbija počinje takmičenje na Eurobasketu!

Trenutno se izvode himne, a onda će početi spektakl u Rigi.

19:56

Atmosfera pred početak

19:13

Estonija bolja od Srbije u posljednjem susretu

Estonija je posljednji put igrala protiv Srbije na Svjetskom prvenstvu 2019 i tada je slavila protiv "orlova" rezultatom 71:70.

19:10

Dobro došli!

Reprezentacija Srbije startuje na Evropskom prvenstvu u Rigi, a njen prvi rival biće nacionalni tim Estonije, susret počinje u 20.15 sati, a dešavanja sa meča možete pratiti u lajv tekstualnom prenosu uz MONDO i našeg izvještača sa lica mjesta.

Najnovije