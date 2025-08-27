Reprezentacija Srbije započinje takmičenje na Eurobasketu, a prvi rival biće joj nacionalni tim Estonije.
Reprezentacija Srbije će protiv ekipe Estonije započeti takmičenje na Evropskom prvenstvu! Susret je najavljen za 20.15 sati.
Srbija počinje takmičenje na Eurobasketu!
Trenutno se izvode himne, a onda će početi spektakl u Rigi.
Atmosfera pred početak
Estonija bolja od Srbije u posljednjem susretu
Estonija je posljednji put igrala protiv Srbije na Svjetskom prvenstvu 2019 i tada je slavila protiv "orlova" rezultatom 71:70.
Dobro došli!
