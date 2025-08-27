Trenutno se izvode himne, a onda će početi spektakl u Rigi.

Estonija je posljednji put igrala protiv Srbije na Svjetskom prvenstvu 2019 i tada je slavila protiv "orlova" rezultatom 71:70.

19 : 10

Dobro došli!

Reprezentacija Srbije startuje na Evropskom prvenstvu u Rigi, a njen prvi rival biće nacionalni tim Estonije, susret počinje u 20.15 sati, a dešavanja sa meča možete pratiti u lajv tekstualnom prenosu uz MONDO i našeg izvještača sa lica mjesta.