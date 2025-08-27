logo
Nikola Jokić ostavio čitavu dvoranu bez teksta: Nikada nisu vidjeli ovo što je izveo na Eurobasketu

Najbolji košarkaš na svijetu igra se sa čuvarima na Eurobaketu.

Nikola Jokić sjajno dodavanje protiv Estonije na Eurobasketu 2025 Izvor: RTS/Screenshot

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić oduševio je sve na Eurobasketu, čudesnom asistencijom već u prvim minutama turnira. U akciji u kojoj je pivotirao u reketu Estonije, Srbin je potpuno zbunio sve u hali, ne samo čuvare.

Na potpuno iznenađenje svih u Rigi, lopta je u nekoliko sekundi preletjela čitavu odbranu baltičke ekipe i završila u rukama Alekse Avramovića. Čačanin je bio potpuno sam u uglu, što je Nikola vidio krajičkom oka, ali nije uspio da nagradi Jokićevo dodavanje i da ga pretvori u asistenciju.

Lopta je poslije šuta udarila u prvi, pa drugi obruč i ipak nije prošla kroz mrežicu. Šteta! Pogledajte tu situaciju:

Pogledajte

00:39
Nikola Jokić, Eurobasket, Srbija-Estonija, asistencija Nikole Jokića
Izvor: RTS 1
Izvor: RTS 1

Tagovi

košarka Nikola Jokić Eurobasket 2025 orlovi

