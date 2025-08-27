"Ljudi, stvarno ne mislim na to sada": Bertans utučen, pričao na srpskom poslije teškog poraza

Davis Bertans pričao je i na srpskom poslije teškog poraza Letonije od Turske u Rigi. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa

Letonija je doživjela težak i ubjedljiv poraz na početku Eurobasketa i u svojoj domovini. Turska je slavila prilično ubjedljivo (93:73) i pokazala da je trenutno mnogo jača.

Poslije tog meča pred novinare je stao bivši igrač Partizana Davis Bertans koji je bio vidno utučen.

"Težak početak, nismo imali otvorene šuteve, oni su ubacili neke lake poene i poveli. Uspjeli smo da se vratimo na pet i tri poena razlike, ali su oni uzvratili. Teško je vratiti se toliko puta u ovakvom meču. Krv na ruci? Nemam pojma odakle je to tu, takve su utakmice, to je to", počeo je Bertans.

Pokušaće da uradi sve da se "resetuje" i on i cijela ekipa.

"Svaka utakmica je nova, počinje sa 0:0, moramo da pogledamo video, da vidimo šta možemo da poopravimo, da se spremimo za Estoniju, idemo dalje."

"Srbija? Ne mislim na to"

Pogledajte 01:56 Davis Bertans izjava posle meča sa Turskom

U subotu će snage odmjeriti Srbija i Letonija, biće to jedan od derbija grupe (17 časova po srpskom vremenu). O tome je Bertans pričao na srpskom.

"Stvarno ne mislim na tu utakmicu sada. Najvažnija je sljedeća, pa ćemo onda gledati dalje."

Pohvalio je Turke koji su odigrali odličan meč i dali čak 15 trojki, najviše u istoriji Turske na Evropskim prvenstvima.

"Sigurno da imaju dobru ekipu, na svakoj poziciji imaju igrače na visokom nivou, iz NBA i Evrolige, stvarno su dobri. Eurobasket ima 15 kvalitetnih timova. Srbija je najbolja, svi ostali su tu veoma dobri, mogu da se bore za finale", zaključio je Bertans.