Džoš Krenke, sin gazde Denvera Stena Krenkea došao je u Rigu zbog Nkole Jokića. Gleda meč između Srbije i Estonije. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MN Press/Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Srbija pleše na parketu u Rigi, dominira protiv Estonije na startu Eurobasketa. Poslije prvih 20 minuta igre razlika je bila skoro 30 poena (56:29), a sve to iz prvih redova gleda milijarder Džoš Krenke.

Sin gazde Denvera Stena Krenkea prešao je "preko okeana" i došao da gleda Nikolu Jokića. Jasno je da se pojavio u Letoniji zbog prve zvijezde Nagetsa i najboljeg košarkaša na planeti. Došao je da pruži podršku i da pokaže koliko je bitan za tim.

Posebno zbog činjenice da je Jokić odbio novi ugovor od Denvera i da čeka narednu godinu jer može da uzme mnogo više novca ako još malo sačeka. U prvom poluvremenu je dao 7 poena, imao je 4 skoka i 3 asistencije. Vidio je i neverovatno dodavanje koje nije završilo u košu, nažalost...

Ko je Džoš Krenke?

Vidi opis Sin milijardera prešao pola svijeta zbog Jokića: Bogati nasljednik iz prvog reda gledao Srbiju na Eurobasketu američki biznismen Sten Krenke Džoš Krenke vlasnik Denvera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Abdullah Firas/ABACA/ / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: David Klein / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/DNVR Sports/Screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Džoš Krenke je sin Stena Krenkea, čovjeka koji je zapravo vlasnik Denvera. I ne samo to, već ta porodica drži i Kolorado Avalanš (NHL), Los Anđeles Remse (NFL), Kolorado Rapids (MLS) i Arsenal koji je vicešampion Premijer lige. U svim tim klubovima je Džoš taj koji mnogo više učestvuje, prvenstveno u odlukama koje se tiču svakodnevnog funkcionisanja, transferima, trejdovima...

Podsjetimo, Džoš je "kupio" Jokića kada je bio dio delegacije koja ga je posjetila u Somboru i dodijelila mu MVP nagradu i to u štali. Zato je i sada u Rigi, da pokaže koliko mu je stalo.