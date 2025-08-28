Reakcije, opomena i detalj koji sve govori: Srbija se igrala u Rigi, a ove tri stvari niste vidjeli u TV penosu

Košarkaši Srbije ostvarili su ubjedljivu pobedu protiv Estonije, a ovo su detalji koje niste mogli da vidite u TV prenosu. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Srbija je odradila posao, tako najjednostavnije može da se opiše ono što je viđeno na startu Eurobasketa. Lako i ubjedljivo je ekipa Svetislava Pešića pobijedila Estoniju u Rigi (98:64). Pitanje pobjednika nije postojalo ni u jednom momentu meča, od prve sekunde bila je vidljiva razlika u kvalitetu.

Shvatili su to i Estonci, pa i njihovi navijači kojih je bilo na većem dijelu tribina. Vidjeli su majstore na djelu, a tu je bio i nestvaran potez Nikole Jokića koji nije završen trojkom Alekse Avramovića. Na kraju je malo nedostajalo da se probije i "stotka", ali bi to bio samo neki mali "šlag na torti". Neka, može i to da sačeka neke naredne mečeve, samo neka se ređaju pobjede.

Dosta tih detalja mogli ste da vidite u prenosu, ali ima tu i onih koje niste mogli da primijetite. MONDO je među izvještačima na licu mjesta, pa su tu neki zanimljivi detalji koji su vam možda promakli. Ovo su tri koja smo primijetili:

Reakcije, slavlje i "peckanje"

Prva stvar i ona koja je privukla najveću pažnju bila je ta da je na tribinama bilo oko 80 odsto navijača Estonije. Blizu su, doputovali su ranije i zaista su navijali fantastično. Sve vrijeme su skandirali "Esti, Esti". Čak i kada je sve bilo jasno, kada apsolutno ničemu nisu mogli da se nadaju u rezultatskom smislu, nisu prestajali sa pjevanjem.

Vidjeli su i srpski navijači da su njihovi rivali ipak u brojčanoj prednosti, pa su našli i interesantan način da uzvrate udarac. Na samom početku meča Srbija je povela sa 9:0, Estonija je tada dala prvi koš na meču, trojku, a srpski navijači okrenuli su se i mahom slavili sa Estoncima, čestitali im na prvoj trojci i tako započeli malo "peckanje. Nešto slično bilo je i u drugom dijelu kada su Estonci stigli do nekih lakih poena i zakucavanja. Estonija je možda bila brojčanija na tribinama, ali je pobjeda Srbije možda zbog toga dobila i malu dodatnu draž.

Opomena, na vrijeme

Dobila je reprezentacija Srbije i malu opomenu. Možda zvuči čudno poslije trijumfa od skoro 40 poena razlike, ali je zaista tako. Estonija je u drugih 20 minuta igrala na "tuču". Izašli su na teren svjesni da nemaju više šta da izgube i da je rezultat odavno otišao u nepovrat. Zato su igrali mnogo agresivnije, prelazili često i te granice faulova, ali sudije nisu sudile svaki kontakt.

U samoj završnici bilo je i nekih grešaka i prelako izgubljenih lopti što je dovelo do toga da je Estonija dala neke veoma lake poene. Svetisalav Pešić nije u tim momentima tražio tajm-aut, mada je i po njegovom izrazu lica i kretanju uz aut-liniju bilo jasno da mu se to ne dopada. Zašto je sve to opomena za Srbiju? Prosto i jednostavno, jer će i drugi timovi pokušati da nalaze bilo kakve načine da utiču na "orlove" i njihovu tečnu igru i sve što funkcioniše. Estonci nisu imali dovoljno kvaliteta da pruže nešto jači otpor, ali ima timova koji će se služiti i ovakvim potezima kako bi imali šansu protiv Srbije.

Poslije meča - trening

Detalj koji definitivno niste mogli da vidite u TV prenosu je onaj koji se dogodio kada je sve bilo gotovo. Kada su se završile i obaveze igrača Srbije u miks zoni i razgovor sa medijima. Nisu otišli pravo u svlačionicu, na tuširanje, presvlačenje i kretanje u hotel, već su imali drugi plan, bar neki od njih.

Na nekoliko sekundi koliko je zavjesa bila razmaknuta da prođe jedan od ljudi iz obezbjeđenja koji se tu nalazio, mogli smo da vidimo i da su košarkaši Srbije u improvizovanom dijelu teretane, malom ograđenom prostoru u sklopu dvorane koji je napravljen za trening oporavka. Tu smo vidjeli Bogdana Bogdanovića, Ognjena Dobrića, Filipa Petruševa, ali s obzirom na to da je sve to kratko trajalo dok se zavesa nije opet razvukla, velika je vjerovatnoća da je tu bili i još nekoliko igrača. Taj potez govori više od 1.000 riječi. Posvećeni su, fokusirani i sa velikom željom da obraduju naciju.

Prvi korak je napravljen, da ih bude još mnogo...