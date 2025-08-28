"Pešić nam dao jedan zadatak": Petrušev otkrio šta je osnovni Pešićev zahtjev od reprezentacje Srbije

Filip Petrušev je poslije ubedljive pobjede Sbije protiv Estonije pričao o svemu što se dešavalo u Rigi. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija je ostvarila ubjedljivu pobjedu na startu Eurobasketa. Lako je izašla na kraj sa reprezentacijom Estonije (98:64). Pitanje pobjednika nije se postavljalo ni u jednom trenutku. Po završetku meča Filip Petrušev pričao je sa novinarima u miks zoni.

"Super su utisci, maksimalno smo ozbiljno shvatili meč, ispoštovali sve principe, probali da zatvorimo njihov šut za tri i zasluženo smo slavili", rekao je Petrušev na početku razgovora.

Ovakva pobjeda može i te kako da pomogne ekipi za sticanje dodatnog samopouzdanja.

"Sigurno da donosi samopouzdanje, lijepo je što smo svi tako dobro igrali, to je bitno kako mečevi odmiču. Biće jači rivali, idemo postepeno."

"Pešić nam je dao zadatak"

Selektor Svetislav Pešić tražio je od svojih izabranika da ne pokažu nikakvu dozu opuštanja. Da od prve sekunde budu na maksimumu.

"To je bio i broj jedan zadatak trenera, da budemo maksimalno ozbiljni, da gledamo sebe najviše i to smo i uradili", otkrio je Petrušev.

Nisu iznenađeni načinom na koji je Estonija igrala, posebno u drugom poluvremenu kada su "pretukli" srpski tim.

"Očekivali smo da će da budu grubi, znamo da će svaki meč da bude takav. Nismo gledali rezultat, nego smo gledali sebe, da mi radimo neke stvari, da se dižemo iz meča u meč."

"Virus, ništa strašno"

Pogledajte 02:07 Filip Petrušev izjava Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Svjestan je i Filip da će zadaci da budu sve teži kako šampionat bude odmicao.

"Sve bolje i bolje. Fizički se svi dižemo, izgleda kako treba, biće jačih rivala. Bitno je da svaka utakmica bude ovakva. Nismo još gledali Portugalce, svaka utakmica biće takmičarska i moramo da budemo spremni na to."

Selektor je pred početak Evropskog prvenstva rekao da je Filip imao probleme sa virusom i da je to uticalo na njega. Dobra vijest je da nije ništa zabrinjavajuće.

"Malo sam se prehladio, par dana, ništa strašno, sve je okej", zaključio je Petrušev.