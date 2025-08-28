"To ti se samo čini da je tako bilo": Stefan Jović o udarcima na Eurobasketu koji se se ne vide preko kamere

Stefan Jović objasnio je i kako je izgledao meč protiv Estonije i šta se sve dešavalo na terenu. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Srbija je preskočila prvu prepreku na Eurobasketu. I to na veoma impresivan način, deklasirala je Estoniju na startu grupne faze (98:64). Viđena je potpuna dominacija od prve do posljednje sekunde, a zadovoljstvo zbog toga nije krio ni Stefan Jović.

"Pristup je mnogo bitan, naša ideja je bila da imamo fokus, pristup, prva je utakmica na prvenstvu. To smo pokazali na terenu, maksimalnu ozbiljnost od prvog do posljednjeg minuta. Razlika to pokazuje. Mnogo smo kvalitetniji od njih, ali su oni u drugom poluvremenu izašli, igrali snažno i fizički do samog kraja, nosila ih je podrška sa tribina", rekao je Jović.

Naredni rival "orlovima" biće reprezentacija Portugala koja je napravila iznenađenje i pobijedila Češku.

"I selektor je pričao unazad na nekoliko konferencija, svi danas igraju košarku. Za mene nije iznenađenje, poslije dugo vremena našli su se na Evropskom prvenstvu, dobili su Špance na pripremama. To je pokazatelj da imaju respektabilnu ekipu. Imaćemo sastanak, pripremićemo meč, za nas je to finale. Sav fokus će biti na Portugalu."

"To ti se samo čini"

Nije bio Stefan saglasan sa novinarskom konstatacijom da su u drugom poluvremenu igrači Srbije mogli malo da se opuste, da odmaraju nosioce i da prave veće rotacije.

"To ti se samo čini, nije bilo lakše. Izašli su rasterećeno, imali podršku sa tribina, tukli su nas 20 minuta. Nije bilo lagano, ali sa naše strane je pristup bio onakav kakav smo htjeli, ispoštovali smo. To je najbitnije, ispoštovali smo nas, njih, sve one koji su došli da gledaju meč. Na kraju dana, niko se nije povrijedio", zaključio je Jović.