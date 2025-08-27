"Ego? Jasno je ko kakvu ulogu ima": Micić pred kamerama objasnio šta razlikuje Srbiju od drugih na Eurobasketu

Vasilije Micić je poslije pobjede protiv Estonije objasnio šta to Srbiju razlikuje od drugih. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Laka i ubjedljiva pobjeda Srbije na startu Eurobasketa i jasna poruka za sve druge. Estonija je deklasirana (98:64). Svi su dali doprinos, Vasilije Micić odigrao je 18 minuta i pokazao da polako ulazi u formu pošto je propustio veći dio priprema zbog povrede.

"Dobra utakmica, pristup kako treba, očigledno da će svaka utakmica ovdje biti u početku neizvjesna, ali sa dobrim pristupom imamo dobre šanse u svakom meču", počeo je Micić.

Odmah je stavio do znanja da motivacija nije problem i da nije fokus na protivnicima. Podsjetio se poraza od Italije kada je takođe razlika bila ogromna na meču, pa se dogodio jedan od najtežih poraza...

"Nema šta, nema nedostatka motivacije, imamo naš jasan cilj, poučeni iskustvom iz 2022. godine, svaka utakmica je neizvjesna. Tako se gradi samopouzdanje za odlučujuće mečeve. Vjerujem da će svaka biti kao posljednja"

"Ego? To ne postoji"

Vasa se osmijehnuo kada je dobio pitanje o tome kako se on osjeća na terenu. Objasnio je potom i šta to razlikuje Srbiju od drugih.

"Najiskrenije, srećno. To najviše volim da radim, da igram košarku. Svaki minut ću se potruditi da igram bolje, da dam doprinos ekipi. Jasno je ko ima kakvu ulogu ovdje. Ne postoji ni malo ega što se tiče odluka trenera, kome je koja uloga dodijeljena. Što se mene tiče, ja sam srećan svakim minutom na terenu."

U jednom momentu se uhvatio za ruku, ali nije ništa ozbiljno.To je bio samo rezultat nešto grublje igre Estonaca.

"Igraju grubo, sve okej. To su FIBA pravila moramo da se adaptiramo", jasan je Micić.