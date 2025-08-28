Isplivao snimak iz svlačionice Srbije na Eurobasketu: Svi pratili Jokićevu reakciju, Aleksa ljubio saigrače

Pogledajte ambijent u svlačionici Srbije poslije pobjede protiv Estonije.

Izvor: Instagram/TV Arena sport

Nikola Jokić je odlično raspoložen ušao u svlačionicu poslije rutinske pobjede Srbije protiv Estonije na Eurobasketu. Pozdravio se sa saigračima, članovima stručnog štaba i miran započeo rutinu nakon meča, jer su "orlovi" trijumfovali rezultatom 98:64.

Bez previše forsiranja, Jokić je pred gazdom Denvera Džošom Krenkeom umalo ostvario tripl-dabl (11 poena, 10 skokova i sedam asistencija). Potom je zadovoljan sjeo na svoje mjesto, gdje se pozdravio sa saigračima, među njima i sa Aleksom Avramovićem.

Energetski lider reprezetnacije poljubio je Ognjena Dobrića, Marka Gudurića, pomoćnog trenera Marka Marinovića, pa se brže pozdravio sa Tristanom Vukčevićem, Nikolom Jokićem i ostalima.

Pogledajte snimak iz svlačionice Srbije, koji pokazuje odličnu atmosferu u nacionalnom timu na Eurobasketu u Letoniji.

Reprezentacija Srbije u četvrtak će imati slobodan dan pred petak i meč protiv Portugala, takođe u terminu od 20.15 časova.