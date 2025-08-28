Oproštajni ples Stefana Jovića: Najstariji u reprezentaciji nosi posebne patike, svi pričaju o njima

Stefan Jović igra posljednju sezonu u dresu reprezentacije i riješio je da to obilježi posebnim patikama.

Izvor: photoyh/Shutterstock

Stefan Jović najavio da će se poslije Evropskog prvenstva oprostiti od reprezentacije Srbije, a čini se da to radi sa stilom. U susretu protiv Estonije zabilježio je četiri poena i isto toliko asistencija, ali to nije jedino što je privuku pažnju - svi su gledali u patike jednog od najpoznatijih Nišlija.

Stefan Jović, kako je i sam rekao, igra posljednji ples - i mada se selektor Pešić ne bi složio sa tim - bivši igrač Crvene zvezde želi u najboljem stilu da se oprosti od dresa kojem je mnogo toga donio. Zato je na prvi meč Eurobasketa izašao u posebnim patikama. Specijalno dizajnirana obuća za srpskog plejmejkera na kojoj se nalaze motivi Srbije i stoji natpis "the last dance".

Tokom reprezentativne karijere Jović je na Olimpijskim igrama u Riju osvojio srebrnu medalju 2016, dok je dva druga mjesta zabilježio na svjetskim prvenstvima (2014. i gotovo 10 godina kasnije - 2023), a u Turskoj na Eurobasketu 2017. takođe je stigao do finala gdje su "orlovi" bili poraženi od nacionalnog tima Slovenije.

Jović je bio nepogrešiv u susretu sa Estonijom i u šutu za dva je oba puta bio precizan. Naredni meč srpski nacionalni tim igraće protiv Portugalije i on je zakazan već za petak od 20.15 sati.

Raspored Srbije na Eurobasketu

Estonija - Srbija - 64:98

Portugalija - Srbija - 29. avgust u 20.15 sati

Letonija - Srbija - 30. avgust u 17 sati

Srbija - Češka - 1. septembar u 20.15 sati

Turska - Srbija - 3. septembar u 20.15 sati