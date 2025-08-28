"Vi mi pričate o Jokiću, a mene zanima Bogdan": Amerikanac opet psovao zbog Srbije, spomenuo i Ronalda

Travante Vilijams ponovo je napravio šou kad je pričao o Srbiji, Jokiću, Bogdanoviću, Kristijanu Ronaldu... Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/MN Press

Portugal je naredni rival Srbije na Eurobasketu. Reprezentacija koja je napravila iznenađenje i pobijedila Češku pokušaće da uradi isto i protiv "orlova". Ponovo je pred srpske novinare stao Travante Vilijams i opet je napravio šou, spominjao je Nikolu Jokića, Bogdana Bogdanovića, Kristijana Ronalda, psovao...

"Naravno da nas ovo motiviše. Četiri godine smo zajedno, jedno mjesec i po dana se pripremamo za ovo što nas čeka. Naš DNK je da se takmičimo sa najboljima, imamo dobre igrače, imamo Nimejasa Ketu, čast je igrati protiv Srbije i da igramo u istoj dvorani sa njima", počeo je Travante.

Ne slaže se sa tim da je Portugal napravio senzaciju kada je savladao Češku na startu šampionata.

"Zavisi ko kaže da je to iznenađenje, mi izlazimo na teren da se takmičimo, naporno radimo, imamo dobru grupu ljudi, kao familija smo. Kada ste u ratu, ne znate šta može da se desi, te pobjede od prije su lijepe stvarno, ali gledamo naprijed."

"Jokić, Bogdan? Oni mnogo zarađuju"

Upitan je Travante i za to kako gleda na igrače poput Nikole Jokića i Bogdana Bogdanovića koji dugo igraju u NBA ligi.

"Vidim ih kao momke koji mnogo zarađuju. U svakom slučaju igraju istu igru kao ja, poentiraju, igraju odbranu, rade isto što i mi. Rade prokleto dobar posao i zarađuju mnogo novca od toga."

I Portugalci imaju svog NBA igrača, tu je Nemijas Keta koji igra za Boston.

"Ne bih rekao da nam je dao savjete, već znamo da je on sa nama, igrao je protiv NBA igrača, ako on vjeruje u nas onda možemo da uradimo sve."

Kako mogu da naude Srbiji?

Jedno od pitanja za Travantea bilo je i to na koji način Portugalci mogu da naude Srbiji

"Rekao bih... Prokletstvo, to je dobro pitanje. Rekao bih da imamo šansu ako radimo nešto što oni ne očekuju. Ne znam kako se oni pripremaju, ne znam ih lično, ali kada vidite iznenađenja onda je to kada jedan tim potcijeni drugi. Košarka je slična drugim sportovima, imate pravila, ne znači da ćete pobijediti zato što igrate u NBA. Ko zna šta može da se desi."

Nastavio je u istom dahu.

"Ne radi se samo o Srbiji, imamo Tursku, pa Estoniju koja ima sjajne navijače. Ne radi se samo o Srbiji, da ne zvuči kao nepoštovanje prema vama Srbima koji ste ovdje, ali nismo fokusirani samo na Srbiju. Čast nam je što smo ovdje. Oni su to što su, mi smo to što je smo."

"Apsolutno je**no ne, zanima me Bogdan"

Vilijams je u srijedu poslije pobjede Portugala imao viralnu reakciju kada nije znao da je Srbija sljedeći rival. Sada je učinio isto. Pitali smo ga i da li će nešto da se promijeni u pripremi sada kada zna da igra protiv "orlova"?

"Apsolutno je**no ne. Neću ići u krevet ništa drugačije. Ne kažem da sam igrao protiv NBA Igrača tog kalibra, ali ja sam iz Enkoridža, sa Aljaske. Nisam tip koji se plaši bilo koga. Veoma sam uzbuđen."

Njega ne impresionira toliko Jokić koliko kapiten srpskog tima.

"Vi ljudi pričate toliko o Jokiću, ali sam ja uzbuđen što ću igrati protiv Bogdanovića. Imate i novog klinca koji je tek draftovan koji ubija, i on se zove Nikola čini mi se (Topić, prim.out). Nemam visinu da se takmičim sa Jokićem, ali mogu sa onima koji su moje visine. Neću mijenjati način spavanja, ješću hranu koju nam daju, odmoriću se, pričaću sa djevojkom, spremiću se za meč. Nadam se da će doći svi da nas gledaju, pošto je posljednji meč dana."

Spomenuo Ronalda i osvajanje EP

Spominjao je Travante i Kristijana Ronalda i to koliko na njega utiče porodica i taj način pripreme i da li ima neke veze sa Kristijanom Ronaldom.

"Malo od svega. Ronaldo predstavlja Portugal na pravi način, njegova karijera pokazuje šta sve možeš da uradiš u životu. Ja sam sa Aljaske, igram za Portugal, dio sam portugalske porodice, kompatibilni smo. Iste stvari koje ja govorim pomogle su Kristijanu da postane to što jeste, slično sam i ja odrastao."

Mašta o tome da Portugalci naprave veliki uspjeh, možda čak i da osvoje prvenstvo Evrope.

"O Bože, to bi bilo ludo. Zato ne razmišljaš previše o budućnosti. Mogu da zamislim da osvajamo Eurobasket. Bilo bi ludo, ali su se luđe stvari dešavale. Fokusirani smo na sadašnjost, na svaki naredni meč. Sve što je potrebno da dostignemo pun potencijal

Na kraju je dobio pitanje i koliko će poena da postigne protiv srpskog tima.

"Koliko god treba da pobijedimo. Ako treba 20 da dam ili nula, a da pobeidmo, toliko. Da mi kažeš toliko poena daj i pobijedićete, to ću uraditi. Dao sam 10 poena protiv Češke, drugi su se istakli, sazrio sam. Ljudi misle da se radi o poentiranju, ali mi to nije bitno. Mogu da odigram dobar meč i mogu da us**em ili da imam mnogo izgubljenih lopti, pa da pogodim šut za pobjedu. Ko zna kakva će utakmica biti. Pobjede su jedino bitne, ne moram da igram uopšte ako će to značiti da ćemo da dobijemo meč", zaključio je Vilijams.