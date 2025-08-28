logo
Frka na Eurobasketu, Dončić završio na parketu: Bivši igrač Partizana odmah uletio

Edo Murić je odmah uletio da brani svog saigrača Luku Dončića na meču sa Poljskom na Eurobasketu.

Sukob košarkaša Slovenije i Poljske Izvor: Arena Sport 1

Kako se zakuvalo na meču Poljske i Slovenije na Eurobasketu. Nakon što je Luka Dončić imao pritužbe na sudije na meču sa Poljacima vidjeli smo pravu frku na terenu. Na sedam i po minuta do kraja centar Poljske Dominik Olejničak napravio je haos. Najbolji skakač francuske lige iz prošle sezone iznervirao je svojim potezima cijeli tim Slovenije. 

On je u jednom napadu dva puta udarao u igrače Slovenije i gurao ih, prije nego što se našao ispod koša u situaciji jedan na jedan sa već nervoznim Lukom Dončićem. U kreiranju pozicije je uspio da zakači Dončića rukom, nakon čega je bek Lejkersa pao na zemlju. Onda je krenuo haos. Pogledajte: 

Luka Dončić tuča na Eurobasketu
Izvor: Arena Sport 1
Izvor: Arena Sport 1

Kada je Dončić pao i uhvatio se za lice, Klemen Prepelič se okrenuo ka sudiji, a nakon toga je Edo Murić odmah nasrnuo na centra rivala. Uslijedio je dug prekid, sudijsko komešanje i razgovor, a na kraju je sve završilo - nesportskim faulom za Alekseja Nikolića i bacanjima za Olejničaka. 

Samo minut kasnije, vidjeli smo novi problem. Vidjeli smo sudar Eda Murića sa Aleksandrom Balcerovskim, nakon čega su oba igrača završila na zemlji. Ovoga puta je lopta dosuđena za Sloveniju.

Tagovi

košarka Eurobasket 2025 Poljska Slovenija

