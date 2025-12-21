Bivši igrač Zvezde poveo štrajk pred Kup nacija!

Reprezentativci Ugande ne žele da nastupe na Afričkom kupu nacija ako im Savez ne isplati ono što im duguje.

Izvor: Hajarah Nalwadda / Xinhua News / Profimedia

Afrički Kup nacija počinje ove nedjelje i održaće se u Maroku, a upravo je ova reprezentacija jedan od favorita za osvajanje šampionata. U susret startu takmičenja, pojavile su se informacije da reprezentativci Ugande štrajkuju zbog neisplaćenih naknada i subotnji trening je otkazan. Ovu afričku selekciju kao kapiten predvodi nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Kalid Aučo.

Uganda se nalazi u Grupi C sa selekcijama Tunisa, Nigerije i Tanzanije i nema sumnje da će ovo žestoko uzdrmati reprezentaciju. Kako navode pojedini mediji, dio igrača je odbio da trenira u subotu zbog neisplaćenih dugovanja i Savezu su predočili uslove koje moraju da ispune do početka Kupa koji startuje u nedjelju od 20 časova utakmicom Marko i Komora. Selektor Paul Put se nije oglašavao ovim povodom iako mediji opsjedaju kamp Ugande. Prvi meč sa Tunisom je zakazan za utorak od 20 časova, pa ćemo epilog uskoro saznati.

Ko je na spisku Ugande?

Na spisku je 28 igrača, a selektor se odlučio za spoj mladosti i iskustva. Ugandu kao kapiten predvodi nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Kalid Aučo. Među njima je tinejdžer Džejms Boržer, dok su tu i veterani Alan Okelo i Denis Onjango. Uganda je u sklopu priprema igrala protiv FAR Rabata, kluba iz Maroka i rezultat je bio 2:2.

Uganda se na Afrički kup nacija kvalifikovačla deveti put i učestvuje prvi put od 2019. godine. Najveći uspjeh reprezentacije je srebro iz 1978. godine, kada su u finalu poraženi od domaćina Gane.

Ko je Kalid Aučo?

Izvor: MB Media Solutions Ltd, MB Media Solutions / Alamy / Profimedia

Vezista Ugande Kalid Aučo je stigao u Crvenu zvezdu u zimu 2017. godine, ali se nije proslavio na Marakani. Nije ni debitovao za prvi tim, pošto je odmah poslat na pozajmicu u OFK Beograd. Poslije toga ga je put odveo u Indiju gdje je igrao za nekoliko klubova, da bi uslijedio povratak u Afriku gdje je igrao u Egiptu i Tanzaniji gde i sada nastupa za tim Singida Blek Stars. On je u reprezentaciji sarađivao sa srpskim strategom Milutinom Sredojevićem koji je u dva navrata vodio Ugandu, u periodu od 2013. do 2017, a potom od 2021. do 2023.

Grupe

Grupa A: Maroko, Mali, Zambija, Komori.

Grupa B: Egipat, Južna Afrika, Angola, Zimbabve.

Grupa C: Nigerija, Tunis, Uganda, Tanzanija.

Grupa D: Senegal, DR Kongo, Benin, Bocvana.

Grupa E: Alžir, Burkina Faso, Ekvatorijalna Gvineja, Sudan.

Grupa F: Obala Slonovače, Kamerun, Gabon, Mozambik

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!