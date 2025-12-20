logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ogromne promjene u afričkom fudbalu: Prvenstvo na svake 4 godine, uvodi se Liga nacija po uzoru na Evropu!

Ogromne promjene u afričkom fudbalu: Prvenstvo na svake 4 godine, uvodi se Liga nacija po uzoru na Evropu!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Afrički fudbal pretrpio je velike reforme.

Promjene u afričkom fudbalu Izvor: SEBASTIEN BOZON / AFP / Profimedia

Afrička fudbalska federacija donijela je odluku da se tamošnji Kup nacija od 2028. igra svake četiri godine!

Najbolje afričke selekcije za trofej će se boriti od sutra (21. decembar) do 18. januara u Maroku. Naredna smotra zakazana je za jun i jul 2027. godine, godinu dana kasnije biće upriličena nova, nakon čega će se najbolji timovi "crnog kontinenta" ponovo sresti 2032. godine.

Ove tektonske promjene u afričkom fudbalu, koji se striktno držao tradicije od 1957. godine, saopštio je Patris Mostepe, prvi čovjek afričkog fudbala, na konferenciji za novinare nakon sjednice Izvršnog odbora.

Istakao je, između ostalog, da se, po uzoru na UEFA, uvodi afrička Liga nacija, koja će dodatno uvećati prihode Saveza.

"Gledano istorijski, Kup nacija je za nas predstavljao glavni izvor prihoda (80 posto od budžeta Saveza, op.a.), ali sada ćemo biti u prilici da zaradimo novac svake godine. Riječ je o zanimljivom sistemu takmičenja koji će donijeti finansijsku nezavisnost i stabilnost i biti usklađeniji sa kalendarom FIFA", istakao je Mostepe.

Titulu će na predstojećoj smotri braniti igrači Obale Slonovače, koji su do trona stigli prije dvije godine pred domaćom publikom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Afrika fudbal Afrički Kup nacija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC