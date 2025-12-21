logo
Velikani "poludjeli" za Aleksandrom Pavlovićem: Nesuđeni reprezentativac Srbije posvađao premijerligaše

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Fudbaler Bajerna iz Minhena Aleksandar Pavlović nalazi se na meti engleskih klubova, ali nije spreman da još uvijek da napusti Njemačku.

Mančester junajted i Čelsi žele Aleksandra Pavlovića Izvor: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Srpski vezista Aleksandar Pavlović nalazi se na meti Mančester sitija i Čelsija, ali još uvijek je rano govoriti o njegovom odlasku iz Bajern Minhena gde se i te kako računa na njega u budućnosti. U posljednje vrijeme je često kuburio sa povredama, ali njegov talenat nije prošao ispod radara najvećih evropskih klubova.

Ljetos se spekulisalo o interesovanju Mančester Junajteda za Pavlovića, a sada su dobili direktnu konkureciju u Premijer ligi. Bavarci su spremni da ponude Pavloviću novo produženje ugovora, a ukoliko na njihovu adresu stigne ponuda koja se ne odbija, možda razmisle da puste nesuđenog reprezentativca Srbije.

Aleksandar Pavlović
Izvor: Andrey Heuler/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

Ljetos su se pojavile informacije da Mančester junajted nudi 100 miliona za Srbina, ali se ubrzo oglasio njegov agent koji je otkrio da Pavlović želi na krov Evrope sa Bajernom i da odlazak još uvijek nije opcija.

"Sportski direktor Junajteda Džejson Vilkoks je lično započeo kontakte sa Pavlovićem i njegovim agentom Diterom Henesom. Saopštili su mu da im je glavna meta i da su spremni da investiraju i 100 miliona evra za njega. Objasnili su i da ga vide kao idealno rješenje u njihovom veznom redu. Bilo je čak i direktnih razgovora između Aleksandra i ljudi iz Junajteda", prenijeli su njemački mediji.

"Njegova namera je jasna. Želi da ostane u gradu u kom je odrastao i da sa Bajernom osvoji Ligu šampiona. Junajted će morati da se okrene nekim drugim rješenjima, na vrhu liste je Anđelo Stiler", navedeno je.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mančester junajted fudbal Aleksandar Pavlović FK Bajern Čelsi transferi

