Janis gazio Italiju za pobjedu u derbiju: Bosna i Hercegovina prva na tabeli

Pobjeda Grčke nad Italijom.

Izvor: Menelaos Myrillas / AFP / Profimedia

U prvom derbiju četvrtka na Eurobasketu Grčka je u neizvjesnom meču uspjela da pobijedi Italiju 75:66 i da tako dođe do trijumfa koji joj donosi nadu da može do prvog mesta na Kipru.

Nakon šoka koji je u Limasolu priredila Gruzija kada je savladala Španiju sada je Janis Adetokumbo sa svojim saigračima uspio da neutrališe šut Italijana i da dođe do pobjede. Meč se igrao na serije, oba tima su dobila po dvije četvrtine, ali je na kraju Grčka odnijela pobjedu.

Janis Adetokumbo je dominirao sa 31 poenom i 7 skokova i jedini je bio dvocifreni u svom timu. Sa druge strane Nikolo Meli je imao 15 poena, 7 skokova i 5 asistencija, Nijang je dodao 11, a Spanjolo 10 poena.

Tako nakon prvog kola, Bosna i Hercegovina im prvo mjesto u grupi poslije ubjedljive pobjede nad Kiprom.