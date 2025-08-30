Nesportski potez Francuza: Pozdravio se sa Dončićem, pa mu iza leđa zabio koš!

Francuska poslije velike borbe savladala Sloveniju, a meč završen koškanjem zbog nesportskog poteza Silvana Fransiska u posljednjim sekundama.

Reprezentacija Francuske savladala je Sloveniju 103:95 na Eurobasketu 2025 i tako upisala drugu pobjedu u isto toliko mečeva, dok su Slovenci poslije poraza od Poljske doživjeli još jedan neuspjeh.

Da stvar bude gora imala je Slovenija „plus 8“ u trećoj četvrtini, međutim, nije uspjela da zadrži Francuze koji su u prvom napadu u posljednjoj četvrtini izjednačili na 70:70, a onda dodali još 33 poena u posljednjoj dionici za konačnu pobjedu i prebačenu "stotku".

Luka Dončić postigao je 39 poena, Silvan Fransisko na drugoj strani ubacio je 32, a situacija u kojoj su se našla upravo ova dvojica košarkaša podigla je tenzije bukvalno u posljednjim sekundama meča i on je praktično završen „koškanjem“ na terenu.

Glavni "krivac" bio je Fransisko koji je se osam sekundi prije kraja pozdravio sa Dončićem i tako stavio do znanja da njegova ekipa neće igrati napad, međutim, onda se predomislio.

Dončić je nakon pozdrava sa Franciskom okrenuo leđa i krenuo ka klupi misleći da je gotovo, kao i ostali igrači na terenu, a francuski reprezentativac je odlučio da iskoristi činjenicu da svi stoje i napao koš i postigao posljednje poene na utakmici. To je iznerviralo već indisponirane reprezentativce Slovenije koji su mu vjerovatno željeli da objasne da je riječ o nesportskom potezu, iako Fransisko nije prekršio nikakva pravila. Pogledajte ovu scenu!

Nakon koškanja Fransisko i Hrovat zaradili su po tehničku, Hifi i Krampelj po isključujuću, da bi Prepelič na isteku vremena pogodio trojku za konačnih 103:95.

Slična situacija i čarke viđene su i u finišu utakmice Bosne i Hercegovine i Kipra, kada je Hrelja pogodio osam sekundi prije kraja, ali njegova ekipa tada nije odustala od napada, kao što je bio slučaj kod Francuza. Računajući da bi se i koš-razlika mogla pitati u raspletu u grupi "zmajevi" su igrali do kraja, to je iznerviralo Kiprane, koji su nakon kraće rasprave i sami postigli poene dvije sekunde prije kraja.