UŽIVO LETONIJA - SRBIJA: "Orlovi" poslije manje od 24 sata ponovo na terenu, slijedi meč protiv domaćina

Srbija igra treći meč na Eurobasketu.

Izvor: MN PRESS

Srbija i Letonija sastaju se u 17 časova u trećem meču grupne faze Eurobasketa.

Nisu imali puno vremena za odmor "orlovi", s obzirom da su sinoć odigrali meč sa Portugalom, koji su dobili teže od očekivanog. Pored toga Srbija je slavila i u prvom kolu protiv Estonije, a nakon današnje utakmice izabranici Svetislava Pešića imaće dan odmora.

U ponedeljak slijedi meč sa Češkom, a onda na kraju grupne faze, kao šlag na torti, stiže okršaj sa Turskom u srijedu 3. septembra.

Zanimljiv je podatak i da je srpski tim ta dva meča koja je dobio, kao i duele sa Česima i Turcima da igra od 20.15 po našem vremenu. Jedino je taj sljedeći meč sa Letoncima u nešto neobičnijem terminu od 17 časova.

