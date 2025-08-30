logo
Srbija Letonija Eurobasket 2025 prenos uživo livestream
UŽIVO LETONIJA - SRBIJA: "Orlovi" poslije manje od 24 sata ponovo na terenu, slijedi meč protiv domaćina

Srbija igra treći meč na Eurobasketu.

Srbija Letonija Eurobasket 2025 prenos uživo livestream Izvor: MN PRESS

Srbija i Letonija sastaju se u 17 časova u trećem meču grupne faze Eurobasketa.

Nisu imali puno vremena za odmor "orlovi", s obzirom da su sinoć odigrali meč sa Portugalom, koji su dobili teže od očekivanog. Pored toga Srbija je slavila i u prvom kolu protiv Estonije, a nakon današnje utakmice izabranici Svetislava Pešića imaće dan odmora. 

U ponedeljak slijedi meč sa Češkom, a onda na kraju grupne faze, kao šlag na torti, stiže okršaj sa Turskom u srijedu 3. septembra.

Zanimljiv je podatak i da je srpski tim ta dva meča koja je dobio, kao i duele sa Česima i Turcima da igra od 20.15 po našem vremenu. Jedino je taj sljedeći meč sa Letoncima u nešto neobičnijem terminu od 17 časova.

Dešavanja sa meča pratite klikom na "RAZVOJ DOGAĐAJA".

Autor Haris Krhalić
16:59

Petorke

  • Srbija: Petrušev, N. Jović, Jokić, Gudurić, Avramović.
  • Letonija: Porzingis, Bertans, Lomažs, Grazulis, Žagars.
15:37

Petrušev na raspologanju

Filip Petrušev dobio je novčanu kaznu, ali i uslovnu suspenziju, što je u ovom trenutku dobro za reprezentaciju Srbije, jer će igrač Dubaija moći da igra meč protiv Letonije.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

15:35

Bogdanović definitvno neće igrati!

Košarkaški savez Srbije oglasio se povodom povrede Bogdana Bogdanovića. Nastradala je zadnja loža te kapiten Srbije definitivno neće igrati danas. 

Izvor: MN PRESS

15:30

Dobro došli

Reprezentacija Srbije poslije manje od 24 sata igra još jedan meč na Evropskom prvenstvu, dešavanja sa meča možete pratiti uz MONDO tekstulani prenos i našeg izvještača sa lica mjesta. Susret protiv Letonije počinje u 17 časova.

Najnovije