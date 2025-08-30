logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trenutak kad se cijela Srbija zaledila: Jokića gurnuli s leđa, odmah se uhvatio za lakat

Trenutak kad se cijela Srbija zaledila: Jokića gurnuli s leđa, odmah se uhvatio za lakat

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Pogledajte trenutak kada je Nikola Jokić gurnut s leđa i udario je lakat koji je potom krvario.

Nikola Jokić povrijedio lakat Izvor: TV Arena sport/screenshot

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić pao je na parket sredinom druge četvrtine na utakmici Eurobasketa Srbija - Letonija i tom prilikom se odmah uhvatio za lakat. Jokića je s leđa gurnuo Kristaps Porzingis, zbog čega je Jokić izgubio kontrolu i udario je u konstrukciju koša (koja je srećom ojačana sunđerima), poslije čega je ostao da leži u bolovima.

Pogledajte taj trenutak zbog kog se čitava Srbija zaledila:

Pogledajte

00:51
Nikola Jokić povredio lakat na meču Srbija - Letonija
Izvor: Arena premium
Izvor: Arena premium

Vidjeli smo da je potom Jokiću krvario lakat, što su ljekari brzo sanirali, ali imao je problem i sa plećima, pošto je jako pao i to mjesto je takođe udario, nadamo se i da ga nije ozbiljnije povrijedio.

Srećom, Jokić se vratio brzo na parket i djeluje da za sada igra bez ikakvih problema, iako je u pitanju šuterska ruka.

Podsjetimo, Srbija je imala već u drugom kolu problem zbog povrede Bogdana Bogdanovića koji se uhvatio za zadnju ložu isto tokom prvog poluvremena, zbog čega danas nije u sastavu. Za sada nema informacija koliko je ozbiljna povreda i koliko će mu biti potrebno vremena da se oporavi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eurobasket 2025 Srbija Letonija orlovi Nikola Jokić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC