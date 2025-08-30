Trenutak kad se cijela Srbija zaledila: Jokića gurnuli s leđa, odmah se uhvatio za lakat

Pogledajte trenutak kada je Nikola Jokić gurnut s leđa i udario je lakat koji je potom krvario.

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić pao je na parket sredinom druge četvrtine na utakmici Eurobasketa Srbija - Letonija i tom prilikom se odmah uhvatio za lakat. Jokića je s leđa gurnuo Kristaps Porzingis, zbog čega je Jokić izgubio kontrolu i udario je u konstrukciju koša (koja je srećom ojačana sunđerima), poslije čega je ostao da leži u bolovima.

Pogledajte taj trenutak zbog kog se čitava Srbija zaledila:

Pogledajte 00:51 Nikola Jokić povredio lakat na meču Srbija - Letonija

Vidjeli smo da je potom Jokiću krvario lakat, što su ljekari brzo sanirali, ali imao je problem i sa plećima, pošto je jako pao i to mjesto je takođe udario, nadamo se i da ga nije ozbiljnije povrijedio.

Srećom, Jokić se vratio brzo na parket i djeluje da za sada igra bez ikakvih problema, iako je u pitanju šuterska ruka.

Podsjetimo, Srbija je imala već u drugom kolu problem zbog povrede Bogdana Bogdanovića koji se uhvatio za zadnju ložu isto tokom prvog poluvremena, zbog čega danas nije u sastavu. Za sada nema informacija koliko je ozbiljna povreda i koliko će mu biti potrebno vremena da se oporavi.