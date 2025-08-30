logo
Cijela Riga izviždala Nikolu Jokića: Draga gospodo, kako vas nije sramota zbog ove scene?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nikola Jokić dobio je salve zvužduka na svoj račun, jer je ušao u sukob sa sudijom zbog faula koji je kasno dosudio.

Letonci zvižde Nikoli Jokiću Izvor: RTS 1/Screenshot

Srbija je u susretu sa Letonijom imala uspone i padove, a za jedan od momenata kad je srpski tim počeo da se vraća u igru bio je zadužen Nikola Jokić. Najbolji košarkaš planete uspio je da pri neriješenom rezultatu donese poene srpskom timu i od tog momenta krenula je serija "orlova". A publika u Rigi nije bila zadovoljna dobrom igrom rivala, pa je Jokić dobio salvu zvižduka na svoj račun.

Najprije je Aleksa Avramović donio izjednačenje "orlovima" od 31:31 u 16. minutu, a onda je Jokić pokušao da dođe do novog koša za svoj tim i uspio je i to pod faulom. Sve vrijeme se igrala čvrsta odbrana nad centrom iz Sombora, ali ovog puta je to zaista zasmetalo Jokiću. Ronalds Šmits je svim silama pokušao da zaustavi Srbina, ali je Jokić poentirao i dobio faul.

Pogledajte kako je izgledala akcija na koji se Nikola Jokić žalio: 

Pogledajte

00:47
Navijači zvižde Jokiću
Izvor: RTS 1
Izvor: RTS 1

Međutim, prema mišljenju Jokića faul je trebalo svirati mnogo ranije, pa je poslije dosuđenog penala riješio da se požali sudiji. Baš u tom trenutku strasti je smirio tajm-aut, ali prije toga su uslijedile salve zvižduka domaće publike na račun Nikola Jokića. Naravno, publika u Rigi svim silama željela je da njihov tim pobijedi, pa se nisu libili da zvižde čak i najbolje košarkaši na svijetu.

