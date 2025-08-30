logo
Žestoko gaženje na Eurobasketu: Estonci izgubili od Srbije 34 razlike, od tada blistaju

Žestoko gaženje na Eurobasketu: Estonci izgubili od Srbije 34 razlike, od tada blistaju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Košarkaška selekcija Estonije je poslije poraza od Srbije na Eurobasketu pokazala da nije lak zalogaj ni za koga i sada su pobijedili Češku, i to vrlo ubjedljivo.

Estonija Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Vidjeli smo pravo gaženje u grupi Srbije na Eurobasketu. Selekcija Estonije je već u prvom poluvremenu završila posao protiv Češke i pobijedili su na kraju 89:75.

Poslije ubjedljivog poraza od Srbije na startu takmičenja i sjajnog duela sa Letonijom u kome su uspjeli da oznoje domaćina u Rigi i izgube sa samo dva poena razlike. Sada su Estonci pokazali kvalitet i došli su do prve pobjede.

Mogli su na kraju i da odmore svoje ključne igrače u posljednjoj četvrtini, a najefikansiji u ovom meču bio je Kulamae sa 16 poena i po sedam skokova i sedam asistencija. Henri Drel je imao 15 poena, a Joesar, Konotskuk i Trejer su imali po 10. Kod Čeha 14 šoena je imao Zidek, Peterka 13, Krejči 10 i to je bilo to. 

Posljednje kolo i sudar za prolaz

Ovaj meč bio je za bukvalno borba za opstanak. Česi su sada poslije poraza od Estonije i Portugala praktično bez šansi da uđu u nokaut fazu i pred meč sa Srbijom su u velikom problemu. Što se tiče Estonije, prva dva meča od njih niko nije ni očekivao da dobiju.

Za dva dana ih čeka meč sa Turskom gdje će probati da iznenade, ali zapravo najveći ispit će im doći u posljednjem kolu. Djeluje da će protiv Portugala igrati za to četvrto mjesto i prolaz dalje.

