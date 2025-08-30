Trener iz Zvornika napravio mašineriju koja gazi na Eurobasketu: Morao da ode '92, sad svi drhte pred njim

Alan Ibrahimagić predvodi kaznenu ekspediciju na Eurobasketu. Redom svima ubacuju 100 poena, dobijaju sa ogromnim razlikama, a on je dobio šansu igrom slučaja.

Izvor: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Njemačka za sada deluje kao najbolji tim Eurobasketa. Nakon razbijanja Crne Gore sa 30 razlike 106:76, Šveđane su dobili sa 105:83, a sada je i vrlo lako pala Litvanija. A igrom slučaja na klupi Njemačke je Alan Ibrahimagić.

Nijemci su došli bez Gordona Herberta koji više nije selektor, a tu poziciju preuzeo je Aleks Mumbru. Ipak on je dan pred početak takmičenja zadržan u bolnici u Tampereu, pa je Ibrahimagić koji je inače pomoćnik preuzeo vođenje tima. Ali ko je on?

Slučajno rođen u Beogradu, zapravo je iz Zvornika

Čista je slučajnost što se Alan Ibrahimagić rodio u Beogradu. Zapravo je iz Zvornika gdje je proveo djetinjstvo sve do 1992. godine. Tu je počeo da se bavi košarkom, a onda je kada je počeo rat u Jugoslaviji njegova porodica otišla u Njemačku. Taman se uklopio u Njemačkoj morao je u Australiju, čiji je i danas državljanin.

"Roditelji su imali dosta rodbine u Australiji, a nisu mogli da ostanu u Njemačkoj i krenuli su. Da ne kažem da sam natjeran. Bio sam dvije i po godine u Australiji. Počelo je u Zvorniku, a igrao sam u omladinskom pogonu Albe. Onda kad je Svetislav Pešić bio prvi trener, a Emir Mutapčić je vodio drugi tim. Kad sam se vratio iz Australije malo sam... Pa, drugačije izgledao. Tu je karijera bila gotova", rekao je Ibrahimagić.

Kakav je njegov košarkaški put?

Igrao je košarku u rodnom Zvorniku pa u mlađim kategorijama nekoliko manjih klubova u Njemačkoj. Kada je od 1998. do 2001. bio u Australiji ispao je iz forme, ali je pokušao da igra košarku kada se vratio u Berlin sve do 2003.

Ipak nije odustao, pa je u malom Hermsdorfu počeo da radi sa mlađim kategorijama. Poslije godina rada sa klincima Njemačka ga je postavila za selektora U20 tima, a radio je i kao trener U16 ekipe Albe. U Albi je dobio i da vodi drugu ekipu, a sa Gordonom Herbertom je dobio prvu veću šansu. Prethodnom selektoru Njemačke bio je asisnt u Albi u sezoni 2011/12, a nakon godina rada u omladinskim selekcijama uspio je da uzme medalju na EP u Kemnicu što je predstavljeno kao "najveći uspjeh nacionalnog tima u mlađim kategorijama u posljednjih 35 godina". Uzeo je još nekoliko medalja u mlađim kategorijama vodio univerzitetsku selekciju svog tima, a sada je odjednom dobio sve ključeve tima.

Šta čeka Alana Ibrahimgića?

Nakon gaženja Litvanije 107:88 u trećem kolu grupne faze Eurobasketa Njemačka nastavlja svoj put ka medalji. Sada slijedi odmor pa za dva dana meč sa Velikom Britanijom u kome je teško zamisliti bilo šta osim ubjedljive pobjede. U posljednjem kolu grupe Nijemci igraju sa domaćinom Finskom, a onda ide nokaut faza. Za sada pod palicom Ibrahimagića deluju kao najdominantniji tim.