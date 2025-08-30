Istjerao brata iz reprezentacije, pa Dončiću sasuo 23 poena: "Brat i roditelji se prave žrtve, a vrijeđaju mi ženu"

Nekadašnji košarkaš Partizana Mateuš Ponitka nije u dobrim odnosima sa bratom i roditeljima, a jednom prilikom je otkrio i zašto.

Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia

Poljski košarkaš Mateuš Ponitka ponovo bilježi sjajne partije u dresu nacionalnog tima, a u pobjedi protiv Slovenaca u 2. kolu grupne faze Eurobasketa bio je ključni igrač sa 23 poena, sedam skokova i dvije asistencije. Malo je poznata priča da je i njegov rođeni brat Marsel košarkaš, ali da nisu u dobrim odnosima.

Čak štaviše, nekadašnji košarkaš Partizana nije u kontaktu sa porodicom još od 19. godine i izgradio je novi život daleko od njih. Jednom prilikom je Marsel Ponitka izašao u javnost i otkrio da za njega nema mjesta u reprezentaciji jer Mateuš ne želi da igra sa njim.

"Mateuš me ne prihvata u ekipi, ne vidi nikakvu šansu da sarađuje sa mnom u nacionalnom timu. Ako ima neki problem sa mnom nekada dođe da to riješimo kao muškarci", rekao je Marsel Ponitka jednom prilikom.

Šta je razlog porodičnog sukoba nije tačno poznato, ali je u sve umiješana i žena nekadašnjeg asa Lokomotive, Zenita, Panatinaikosa i ostalih evropskih klubova.

"Marsel i njegovi roditelji stalno prave žrtve od sebe. Ja sam započeo samostalan život sa 19 godina, a od tada mene i moju suprugu konstantno vrijeđaju moji roditelji kojima se kasnije pridružio Marsel", rekao je Mateuš Ponitka.

Odgovor Mateuša Ponitke

Aktuelni igrač Bahčeheira je bio spreman da napusti nacionalni tim ukoliko selektor odluči da je njegov brat korisniji, a selektor Igor Miličić je ipak ukazao povjerenje Mateušu.

"U ovom momentu nema nikakve šanse da riješimo konflikt i ne mogu da zamislim da igramo u istom timu. Ako selektor odluči da je Marsel korisniji od mene, vrlo rado ću mu prepustiti mjesto", jasan je bio stariji brat Ponitka.

Morao je da odgovori na priče da on kao kapiten sastavlja tim. "Ako mislite da ja biram ko igra za reprezentaciju pokažite mi dokaz toga. Rekao sam selektoru da možemo da pričamo o taktici, da nije moj posao da pričam o igračima. Na njemu je da donese to odluke, a ne na meni. Prije nego što sam se priključio timu rekao sam da neću da učestvujem u tome, a onda se stvorila drama", završio je Mateuš Ponitka.

Ko je Marsel Ponitka?

Marsel je srednje dijete, dok je Mateuš najstarije u porodici Ponitka, a imaju još mlađeg brata Kaspera. Košarkašku karijeru je započeo u svom rodnom gradu, Ostrovu, prije nego što se 2012. godine pridružio Gdinji gdje je odigrao 29 utakmica. Nosio je dresove Zjelona gore, Parme, Saragose, Legije iz Varšave, dok je trenutno igrač Šlonska iz Vroclava. Prošao je sve mlađe selekcije reprezentacije Poljske, a za seniorski tim je debitovao 2019. godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u košarci pod vođstvom trenera Majka Tejlora. Tokom svoje karijere za poljsku reprezentaciju ukupno 21 utakmicu, a posljednji meč u nacionalnom dresu je odigrao u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2023. godine.